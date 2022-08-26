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【中美角力】路透：拜登政府擬9月宣布對台軍售

國情動向 15:21 2022/08/26

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路透社引述知情人士報道，中國大陸實施的軍演並未影響美國對台軍售計畫，美國不會在短期內提高軍售規模，但會持續供應台灣軍需品和砲彈，最快9月宣布。

指不會在短期內提高軍售規模

路透25日引述三名知情人士說法報道，軍售重點在維持台灣現有軍事系統和滿足既有訂單，不會供應可能會加劇兩岸緊張的新的軍事能力。

知情人士表示，比較可能的是對台出售槍砲彈藥，而非只是武器；若發生對台禁運，台灣會需要更多軍需品和彈藥。

美國聯邦眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後，參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）和共和黨籍聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn）先後訪台，而解放軍則在台海周邊軍演不斷。

拜登政府官員數度預告美軍將持續穿越台海，並重申致力於台灣關係法所作承諾，維持西太平洋的局勢穩定；但對於軍售問題，美方並未明確表態。

白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）12日在電話簡報會被問到，解放軍軍力增長會不會影響對台軍售政策，以及有批評意見認為，美國的軍售政策過度聚焦在防衛規畫，而不考量解放軍封鎖台灣的情境。

坎伯當時援引台灣關係法，指條文內容最能有效應對台灣面臨的防衛問題，他說，上述相關情境會納入考量。

台駐美代表蕭美琴上周對路透表示，對台軍售業務持續進行，台灣會努力確保軍購案能逐案處理，美國對台軍售常態化。

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責任編輯：蒯宇澄

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