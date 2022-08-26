14年來未見蹤跡 研究：美人魚原型儒艮在中國功能性滅絕

繼「中國淡水魚之王」長江白鱘被宣佈正式滅絕後，近日再有科學研究報告指出，號稱「美人魚原型」的海洋草食性哺乳類動物儒艮，已經在中國功能性滅絕，意即物種數量少到不具持續繁殖能力。

中國科學院聯同倫敦動物學會，在英國《皇家學會開放科學》期刊發表上述研究，並指出儒艮特別依賴海草，但由於工業污染、沿海開發、過度捕撈及氣候變化，海草棲息地正在迅速退化，再加上捕魚和船隻撞擊等因素，儒艮數量已大幅下降。

儒艮性情溫和，外觀與海牛類似，但有一條類似鯨魚的尾巴。牠的長度可達約3米，重量在300至500千克左右。因為需要定期浮出水面呼吸，被認為可能是古代美人魚和海妖傳說的靈感來源。

「中國淡水魚之王」 長江白鱘被正式宣布滅絕

中華白海豚被列為藥用動物 曝光後內地官方機構急刪文

儒艮曾廣泛分布在印度洋、太平洋的熱帶及亞熱帶沿岸和島嶼水域，中國境內則主要生活在華南地區的熱帶淺海之中，早年在廣東、廣西、海南等地還可以看到。牠們主要以二藥藻、喜鹽草等水生植物為主食。

《上觀新聞》報導，儒艮在1988年被中國列為國家一級重點保護動物，然而自2008年在海南省文昌市東郊，發現一具儒艮屍體之後，已沒有儒艮在中國出現的記錄。

為何儒艮會滅絕？主要牠全身是寶，肉可以吃，也可以榨油；骨頭可以用來雕刻東西；皮還可以用來製革。自四千年前起，人類便開始對儒艮進行捕殺，目前儒艮的數量已十分稀少。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁