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台灣何時開放邊境？指揮中心：到10月才較確定（第二版）

社會熱點 15:25 2022/08/26

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台灣近期多次談及開放邊境。疫情指揮中心指揮官王必勝最新表示，下波疫情高點預計落在9月中下旬，必須再觀察2到3周確認趨勢往下，才會開始進行後續開放，預估要到10月較明朗。

（第二版更新於15:50 新增王必勝最新說法）

王必勝今日（26日）說，邊境鬆綁時程必須先觀察Omicron BA.5本土疫情發展的情形，當疫情達到高點、確定趨勢往下之後，才會開始進行後續開放。疫情中心公布，今日新增26409宗本土個案，及45宗死亡。

王必勝表示，指揮中心以「周」為單位觀察疫情趨勢，預估疫情高點會落在9月中下旬，但必須再連續觀察到2、3周確診數都往下，才能算是趨勢向下，可能要到10月才會比較確定。

他也強調，所謂邊境鬆綁並不是某一天通通鬆綁，而是按照過去穩健循序開放的腳步，例如每周入境人數再放寬、開放旅行團等，再往後才是考慮入境0+7。

王必勝表示，入境0+7有很多要考慮的問題，包括入境是否要採檢、醫療量能是否足夠因應入境確診者、是否要開放免簽等，但因現有疫情趨勢都是根據模型推估，未來還是要根據實際疫情狀況，才會知道開放時程，同時也會參考國際間做法，再做後續研議。

台灣的交通部門觀光局副局長林信任今日介紹，目前規劃是先入境再出境，主要有兩個考量，一個是醫療量能，另一個是業者在重啟邊境時需要有準備時間，因應疫情的變化重新審思相關旅遊路線，像是部分飯店、景點因疫情歇業，都需要時間重新準備。針對入境旅客客群，率先以日本為主要目標，因為日本過去每年來台約200多萬人，消費額、喜愛程度都比較高，因此會是主要鎖定的市場，而韓國、東南亞的市場也在鎖定目標內。

林信任也以日本開放團體旅遊為例，等邊境開放後，將會是慢慢加溫，而不是馬上就有大量旅客造訪台灣。

責任編輯：尹航

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