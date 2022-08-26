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國家發改委：今年3%左右的CPI調控目標可以實現

經濟脈搏 15:36 2022/08/26

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國家發展改革委副秘書長楊蔭凱周五（26日）表示，總體判斷，今年全年3%左右的CPI預期調控目標是可以實現的。但同時也要看到，受輸入性通脹壓力和豬肉價格季節性上漲等因素影響，疊加去年同期低基數效應，今年後幾個月到明年一季度國內物價水平可能比前幾個月略高一些。

楊蔭凱在國新辦例行政策吹風會上做出上述表示。他續指，特別是受疫情、災情等影響，困難群眾數量有所增多，基本生活可能面臨較大壓力，即使國內物價漲幅不大，困難群眾的感受可能比較明顯。

加大對困難群眾物價補貼力度

他表示，近日，國務院常務會議部署加大困難群眾基本生活保障力度的舉措，要求全面落實低保擴圍政策、盡快將一次性生活補貼發放到困難群眾手中，加大遇困群眾救助力度、抓緊把發放一次性臨時救助金的政策落實到位，同時決定自今年9月份至明年3月份，階段性調整價格補貼聯動機制，實行「擴大保障範圍、降低啟動條件」政策，加大對困難群眾物價補貼力度，切實兜住兜牢民生底線。

國家發展改革委價值司司長萬勁松補充表示，初步估算，預計今年9月份至明年3月份，各地將向困難群眾發放價格臨時補貼約200億元（人民幣，下同），其中因擴大保障範圍、降低啟動條件而增加補貼發放約70億元。

國家發改委表示，今年以來，在國際通脹居高不下的背景下，各地區、各部門認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，持續加強重點商品產供儲銷體系建設，切實做好保供穩價工作，國內物價運行總體平穩。1至7月，居民消費價格指數（CPI）累計按年上漲1.8%，7月當月按年上漲2.7%，遠低於美歐等主要經濟體和多數新興市場國家水平。

不過，分析預計，CPI未來仍將繼續向上，下半年一些月份或突破3%。

責任編輯：蒯宇澄

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