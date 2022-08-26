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林志穎車禍後首度發文：需要時間復健及休養

社會熱點 15:44 2022/08/26

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藝人林志穎上月22日駕車載兒子發生車禍，兩人均無生命危險。林志穎今天（26日）首度在社交平台親自發文，表示目前已從醫院返家休養，還需要復健與休養，並感謝車禍時恩人的幫助。

林志穎上月22日上午駕駛特斯拉行經桃園市蘆竹區中正橋時，不明原因撞上分隔島，車輛起火燃燒，他與車上的6歲兒子Jenson被熱心民眾救出，送往林口長庚紀念醫院治療。林志穎家人當天就表示，兩人都無生命危險，不過林志穎身體及臉部有多處受傷骨折。

微博截圖

林志穎情況好轉 意識清楚能簡單對話 但無法還原車禍細節

藝人林志穎台灣揸Tesla自炒 傳臉部骨折恐毀容 家屬稱傷勢穩定（有片）

林志穎感謝各界的關心及鼓勵，目前已經在長庚醫療團隊照護下完成相關程序，但還需要時間復健及休養。他也希望各界給他及家人一些時間與空間，目前只想好好陪伴家人，盼各界別相信未證實的謠言。他將會好好休養，待身體好轉時回到工作崗位。

林志穎的吉米工作室也表示，林志穎因右手肩膀肱骨粉碎性骨折，目前在手臂裡面放了鈦合金，車禍同步也造成顱內出血及輕微腦震盪，因撞擊力道產生右側氣血胸，在加護病房待了10天，但林志穎現在復原狀況良好，剩下右肩膀還持續疼痛。

隨後，妻子陳若儀發文：「終於等到小志回家的這一刻，看著三個孩子陪伴在他身邊，終於可以讓自己安心許多。期待那個愛笑愛家的小志，未來能再與大家好好相見。」同時，對見義勇為的恩人和醫療團隊再次表示感謝。

責任編輯：李冰琪

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