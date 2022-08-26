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四川三台縣機關單位帶頭慳電 每日停電16小時保民生

社會熱點 20:01 2022/08/26

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內地高溫少雨天氣持續，多地用電負荷持續攀升，四川省綿陽市三台縣有市民反映近期頻繁出現停電問題。當地發改委回應稱，縣委政府已要求各級機關企事業單位帶頭節約用電，8月18日後中午12點到2點，下午6點到第二天早上8點，全縣所有機關全部停電來保民生。

三台縣發展和改革局表示，8月7日以來，三台縣最高氣溫達40℃以上，社會用電需求不斷提高，電網用電負荷節節攀升。在承受高溫、高負荷雙重壓力下，線路及設備紛紛出現超載、重載現象，電網整體處於高位運行狀態。

目前涪江水已經接近乾枯狀態，永安公司各發電廠能發電的機組出力達不到70％，自發電量僅僅達到滿發的30％-40％。大範圍、長時間極端高溫天氣，導致居民生活用電負荷飆升，較去年同期增長40％以上。

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受自發電和下網量的影響，並根據負荷調控要求，當局對用電負荷大超載的10千伏線路進行輪流停運避險，避免因負荷過重導致縣域電網出現大面積停電事故。這是近期頻繁停電的主要原因。

為確保三台電網安全穩定運行，堅持保民生、保重點，當局已落實永安電力公司加強機組的維護，組織網內機組應發盡發，並優化電力調度方案，最大限度保護民生用電。同時，引導工業企業錯峰、避峰生產。從15日起至本輪極端高溫乾旱災害影響結束，全縣除保民生、保安全需要，其餘企業全部暫停生產，讓電於民。

各級機關企事業單位除分時段停電，上班期間冷氣溫度調至27度以上，並開展督導檢查。另暫停建築工地、景觀照明和燈光秀的用電。

責任編輯：易燕丹

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