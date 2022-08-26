南昌老人無手機核酸碼車站下跪惹議 官方：後來已上車（有片）

近日，網傳江西南昌一位老人疑因沒有核酸證明無法進車站無奈下跪一事引發關注。南昌市官方回應指，事件正在調查，當時老人較激動，後來已坐車到了目的地。

據網傳視頻顯示，一位老人疑沒有智能手機提供核酸碼，被防疫人員拒絕進入火車站。只見老人背著大包小包，跪在地上央求，另有兩位穿著防疫人員服裝的工作人員站在老人面前。

該視頻引發網民熱議，據新黃河報道，今日下午，南昌市西湖區委宣傳部工作人員指，事件正在調查，會有官方發佈。該工作人員表示，「事發在南昌火車站西廣場，當時老人比較激動，工作人員將老人扶了起來，後來老人已經坐車到了他想要去的目的地。」

有網民指，誰家還沒有老人和孩子？亦有人指，若出了事亦是工作人員背鍋，他們兩邊不是人。

「看着挺心酸的，核酸是我們用來疫情防控的一項技術，而不是用來打敗人民的。 ​」 「為了便於旅客入境申報和提高通關效率，對國外入境人員取消了核酸檢測信息申報要求。能不能把國內省與省之間市與市之間人員流動的障礙也清楚一下？ 」 「上面就不能有更人性化的檢查審核通行機制嗎？永遠是一刀切，不懂得靈活變通，這特麼其實就很簡單的一件事情，火車站附近肯定有核酸點的，如果老人不知道帶着老人去做個核酸很難嗎？ 」

責任編輯：袁瑋婧