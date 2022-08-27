內地首7月工業企業利潤按年跌1.1%， 外商及港澳台商跌幅最大。官方稱 企業效益延續恢復，但行業需求不足，企業成本較高，工業經濟恢復仍需艱苦努力。

國家統計局今日（27日）公布數據，1-7月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額4.89萬億元（人民幣，下同），國有控股企業利潤1.73萬億元，增8.0% ；股份制企業利潤3.62萬億元，增3.2% ；外商及港澳台商投資企業利潤1萬億元，跌14.5% ；私營企業利潤1.31萬億元，跌7.1% 。

41個工業大類行業中，16個利潤增長，25個下跌。煤炭開採和洗選業利潤總額按年增1.41倍，石油和天然氣開採業增1.19倍，電氣機械和器材製造業增18.4% ，化學原料和化學製品製造業增9.3% ，有色金屬冶煉和壓延加工業增5.1%；紡織業跌10.3%，通用設備製造業跌12.8% ，汽車製造業跌14.4%。

國統局工業司高級統計師朱虹指出數據幾個特點，企業營收較快增長但利潤下跌、多因素致原材料行業利潤跌幅擴大、價格變動對利潤增長拉動作用減弱。

朱指，受多種因素影響，企業利潤小幅下跌，成本水平仍然較高，部分行業市場需求不足凸顯，經營壓力有所增加，下階段，要貫徹落實黨中央、國務院決策部署，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，保持產業鏈供應鏈穩定暢通，積極擴大有效投資，不斷釋放消費潛力，加大助企紓困力度。