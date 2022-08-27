內地增1356宗本土病例 官媒否認防控政策趨向寬鬆

內地新增1356宗本土病例，西藏佔最多，其次是海南、新疆、四川等地。官媒重申放寬跨省流動只是提高防控精準性，不代表防控整體趨於寬鬆。

國家衛健委公布，過去一日增加病例250宗，包括海南91宗，四川54宗，西藏34宗，新疆15宗，重慶12宗，廣東6宗，內蒙古5宗，北京3宗，上海1宗等；無症狀感染1106宗，西藏419宗，海南229宗，新疆77宗，青海65宗，四川53宗，河南42宗，甘肅40宗，江西23宗，陝西22宗，上海7宗，廣東2宗等。

多地收緊防控，山西永濟全市靜默管理3天，宣稱檢出1宗病例；遼寧本溪要求居民非必要不離境，全市公共交通工具停運；湖北武漢部分區域臨時管控。同時，教育部官公布新版防控方案，對大中小學、幼兒園疫情應急處置辦法提出要求，明確不得對來自低風險區的師生員工採取集中隔離等加碼措施。

父對近期多省放寬入境隔離及跨省流動政策， 國務院旗下《經濟日報》評論指，這讓人 產生了防控趨於寬鬆的誤解，事實上只是進一步提高疫情防控科學性、精準性，是防疫和發展兩不誤的主動選擇。 關鍵是要把該管住的重點管住、該落實的落實到位、該取消的堅決取消，時刻繃緊疫情防控這根弦。

責任編輯：陳建錫