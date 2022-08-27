央視 : 法律專家解讀楊智淵案 嚴懲島內「台獨」頑固分子

浙江省溫州市國家安全局對長期從事「台獨」分裂活動的台籍疑犯楊智淵依法開展偵查，目前案件正在進一步辦理中。央視8月26日晚專訪內地法律學者，指楊智淵案首開以分裂國家罪依法懲治「台獨」分子的司法實踐先例，進一步明確了中國法律對島內「台獨」頑固分子的刑事司法管轄權，包括可以缺席審判 ; 那些涉獨言論囂張，謀獨行徑惡劣的「台獨」頑固分子，搞分裂活動，都逃脫不了國家法律的嚴懲。

央視記者從國家安全機關了解到，8月4日，溫州市國安局依法對楊智淵變更刑事強制措施，由拘傳轉為指定居所監視居住。8月5日，已依法通知其家屬。

報道指，32歲的楊智淵為台灣台中人，長期受「台獨」思想毒害，參與組建非法組織「台灣民族黨」，積極策劃實施一系列「台獨」分裂活動，妄圖推動所謂「公投建國」。2019年，楊出任該黨副主席代理主席黨務後，變本加厲，高調推行「急獨」路線，大肆鼓噪「台獨」立場。同年，楊應陳水扁邀請，代表「一邊一國行動黨」參選新北市永和區「立法委員」，並在選舉中大肆宣揚「謀獨拒統」，極力煽動兩岸對立。香港「修例風波」期間，楊高調串聯分裂勢力為「港獨」站台，鼓動「多獨合流」，公然挑釁國家主權和領土完整。

國台辦發言人馬曉光早前表示，中共中央台辦發言人於3日受權就依法懲治「台獨」頑固分子發表了談話。國家安全機關依法對涉嫌危害國家安全犯罪的「台獨」分子採取措施，這充分說明凡是以身試法的「台獨」頑固分子，都逃脫不了國家法律的嚴懲。