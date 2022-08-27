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疫情下橫店20萬臨記無工開 執汽水罐、瞓天橋底大有人在

社會熱點 14:32 2022/08/27

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浙江橫店影城作為全國最大影視拍攝基地，長期養活了約20萬名臨時演員，但隨著疫情令電影和劇集的拍攝量大減，大批演員正面臨著開工不足的問題。很多人每天盯著手機，與淘寶雙11搶購特價貨一樣，見有工作通知即時報名。搶到工作的基本上也賺不到甚麼錢，潦倒一點的更要靠執汽水罐、睡天橋底幫補。

《三聯生活周刊》近日訪問了多名臨時演員，得知夏天本是橫店影城的劇組拍攝高峰期，例如在去年7月6日至7月13日，一周內就有32個劇組在當地開機。但今年夏天的橫店，經過4月浙江金華市的一波疫情後變得非常冷清，常群演數量斷崖式下跌，周邊的「流浪漢」更以肉眼可見的速度在增加。

「我感覺今年是疫情以來，橫店受影響最大的一年，本地四月疫情后，我能接到的戲，從一個月二三十場銳減到四五場，根本不夠吃飯。」32歲的王兵已在橫店擔任普通群眾演員約5年，他在疫情前幾乎每天都有工作，最多一天連接三場。當時大場面的戲也很多，他這種臨時演員，一次就請一兩千個。

但戲院業不景氣，影視劇開機率下跌，橫店又有防疫政策禁止聚集，現在橫店已看不到大型劇組，都是小網劇，請人最多也就七八十人，少的只要十幾個。

「大部分群演接不到活後，只能轉行，要么去工廠，要么去送快遞，送外賣...去年開始，我就注意到，橫店有些群演只能住橋洞了。尤其是今年，這樣的流浪漢明顯增多 。具體數字我不知道，反正附近幾個橋洞都住滿了。我也跟他們接觸過，有人是有正規演員證的，但長期接不到戲，交不起房租，就被房東趕出來了。平時就靠撿瓶子生活，撿瓶子也賣不到多少錢，我都看到有人在垃圾桶裡找吃的。

擔任前景演員（比群眾演員稍好的臨時演員）8年的文子，以前一個月大能接廿五場戲，最近兩個月才拍了不到十場，「我在橫店的朋友，現在有的改了行，有的回了家，也有堅持留在橫店的，一個月爭取跑半個月的戲，賺個三四千塊錢，交房租吃飯也夠了，想存錢是不可能的」。

一些有一技之長的特約演員比較輕鬆，但同時面對工作少、壓價等問題。有人坦言對前景感到茫然，演員都是吃青春飯的職業，不知道還能待在橫店多久。

責任編輯：陳建錫

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