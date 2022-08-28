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內地多處現「怪魚」鱷雀鱔 網民問：能不能吃？

社會熱點 21:42 2022/08/28

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內地多處近期發現一種被視作「怪魚」的外來物種鱷雀鱔，多地農業部門已開展包括針對鱷雀鱔在內的外來入侵物種普查。而網民們最關注，這魚能不能吃？

河南抽30萬立方米湖水抓怪

近一個月，在河南、北京、湖南、廣西、山東等多地先後報告發現鱷雀鱔，出現的地點包括小區景觀池、公園湖泊等。其中，在河南汝州市有公園湖泊7月中發現鱷雀鱔蹤影，當局用近一個月抽乾30萬立方米湖水，昨日終於捕獲兩條一雄一雌的「鱷雀鱔」，之後無害化處理，並消毒湖區。在江蘇，則有一名男童在池邊玩耍時，被鱷雀鱔咬傷三隻手指。

「鱷雀鱔」被捕後，許多網民先問能不能吃，還有人稱要「起鍋燒油」做成美食。但專家稱，鱷雀鱔的鱗片非常堅硬，從這樣一條「全副武裝」的魚身上獲取魚肉是很困難的事情。同時其卵有劇毒，稍不留意就會中毒，牠的經濟價值非常有限。

由於鱷雀鱔尚未被列入《中國外來入侵物種名單》，現時沒有相關的法規禁止買賣，所以民眾可在市場或網上輕易購買，但有人將牠們棄養並放生野外。有專家提醒民眾，不要擅自引進、釋放或丟棄外來物種，情節嚴重的可能被追究刑責。

資料顯示，鱷雀鱔原產於北美，主要分布在墨西哥到美國佛羅里達州的墨西哥灣沿岸河流和河口水域、密蘇里河和俄亥俄河下遊，以及尼加拉瓜境內的兩個湖泊。作為大型肉食性兇猛魚類，鱷雀鱔因其鮮有天敵、性情兇猛、無所不吃等特點也被稱為「水中殺手」。

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責任編輯：蒯宇澄

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