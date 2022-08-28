河北石家莊發現30宗初篩陽性 全市巴士地鐵停運

內地新冠肺炎疫情反覆，昨日（27日）新增1,294宗本土病例，西藏佔最多，有503宗。河北省會石家莊市發現30宗初篩陽性感染者，全市巴士、地鐵今日下午3時起停止營運，居民非必要不外出。

石家莊27日開展第3輪全員核酸篩查，共檢測近500萬人，分別於隔離點和管控區發現10宗和20宗初篩陽性。

石家莊多區採居家辦公

為嚴防疫情擴散，斬斷傳播鏈，石家莊地鐵各線路、巴士線路全部停止運營（含欒城區、藁城區、鹿泉區、正定縣）。橋西區、長安區、裕華區、新華區今日起至本周三（31日）下午2時，除參與城市運行、市場保供、公共服務、疫情防控等工作人員外，所有人員採取居家辦公、單位暫停營業等措施。

內地增1356宗本土病例 官媒否認防控政策趨向寬鬆

內地增1641宗本土病例 兩年多來首恢復外國留學生入境

居家期間，市民需按要求進行核酸檢測。區域內各類經營場所暫停營業，參與防疫保供的市場、超市、餐飲、醫院等場所，要嚴格落實核酸檢測和健康監測等各項防疫措施。

防疫不力 拉薩市委遭免職

在西藏，截至今日下午2時，再多9宗本土確診及156宗無徵狀感染。新症主要集中拉薩、日喀則和阿里地區。

「拉薩發布」通報，在監督檢查中發現，有個別部門和幹部作風漂浮、失職失責，為疫情防控工作帶來隱患。拉薩市委對2家單位在全市範圍內通報批評；對22名幹部給予追責問責，當中免職5人，誡勉談話4人，約談13人。其中，因疫情防控工作不力和工作需要，拉薩市市委常委、城關區區委書記張正已被免職。

另外，天津市新增7宗本土病例，為貫徹落實外防輸入、內防反彈總策略和動態清零總方針，當地今日在全市範圍開展核酸檢測，參加完篩查採樣人員可安排必要的出行。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁