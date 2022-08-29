陝西菜販賣5斤芹菜被罰6.6萬 國務院督查組：處罰過當

國務院督查組近日接到群眾反映，陝西榆林一家蔬菜糧油店賣了5斤芹菜後，被市場監管部門罰款6.6萬元（人民幣，下同）。督查組對此展開調查走訪，認為存在處罰過當。

央視新聞報導，榆林的羅某夫婦經營一家蔬菜糧油店，去年10月，他們購進7斤芹菜。當地市場監管部門提取2斤進行抽樣檢查。一個月後，他們接到檢驗報告，說這批芹菜檢驗不合格。羅某表示，被告知芹菜不合格後，要提供進貨的票據，但票據早已丟失。而剩餘的5斤芹菜，已經以每斤4元價格售出。

處罰決定書認定，因涉案芹菜已售出，無購買者信息無法召回，羅某夫婦不能提供供貨方許可證明及票據，不能如實說明進貨來源，未履行進貨查驗義務，涉嫌經營超過食品安全標準限量食品的行為，違反食品安全法相關規定，對其做出6.6萬元的處罰。羅某承認自己也有錯誤， 「但我得賣多少噸芹菜才能掙回6萬多？」

督察組發現當地類似處罰超20宗

督查組查閱榆林市市場監管局2021年以來食品類行政處罰發現，針對小微市場主體的50多宗處罰中，有21宗罰款超過5萬元，而他們的案值只有幾十或幾百元。

國務院第9次大督查第16督察組成員陳曉表示，執法不能只講力度，市場監管部門在維護好市場秩序的同時，也要為小微主體的生存創造良好的環境。

面對督查人員，榆林市市場監督局副局長承認「芹菜案」確實存在問題，在處罰上過罰不當。榆林市市場監管負責人也表示，將更多通過責令、改正、批評、教育等措施，督促小微主體合規經營。

責任編輯：易燕丹

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