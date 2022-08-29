官方通報唐山打人案保護傘 公安局長等15人被查

發生在6月的河北唐山燒烤店打人事件，再有新進展。河北紀委監委通報陳某志（打人者之一）等涉嫌惡勢力組織背後腐敗和「保護傘」問題，唐山市路北區政府黨組成員、副區長，市公安局路北分局黨委書記、局長馬愛軍等人被查。

河北省紀委監委網站公布，河北省紀委監委組織協調唐山、廊坊、衡水等地紀委監委對15名相關人員立案審查調查，其中，

對唐山市路北區政府黨組成員、副區長，市公安局路北分局黨委書記、局長馬愛軍

唐山市公安局路北分局機場路派出所所長胡斌

長虹道警務站副站長韓志勇

機場路派出所民警陳志偉

光明里派出所原所長范立峰

光明里派出所副所長王洪偉

喬屯派出所副所長王志鵬

唐山市公安局交警支隊四級警長安迪等8名公職人員採取留置措施，初步查出違紀違法及涉嫌濫用職權、徇私枉法、行賄、受賄等職務犯罪問題。紀檢監察機關將深挖徹查，依紀依法嚴肅處理。

另據河北省人民檢察院通報，案發後，4名被害人由救護車送醫，其中，兩人經醫院檢查無需留院治療後自行離開，法醫鑒定為輕微傷；另兩人在普通病房住院接受治療，法醫鑒定為輕傷二級，於7月1日出院。此外，網傳4名被害人在小胡同內遭性侵害、從樓上被扔下、被汽車碾壓等均為虛假信息。

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唐山一男子實名舉報當地黑社會集團 當地政法委回應（更新版）

6月10日淩晨，河北唐山一燒烤店內，網傳兩段監控視頻顯示，一男子走到有三位女子的桌前，觸摸白色上衣女子背部，女子躲開後，該名男子掌摑其臉部多次。兩名男子共同把一名長髮女子拽出門外到街道上，另有一名橙衣男子用瓶子擊打女子頭部。女子臥倒在地後，遭到兩名深色上衣男子持續踢打。一名白色上衣女子上前拉架，被一男子推倒在台階上。

相關視頻迅速在網絡流傳，場面暴力引起公憤。

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責任編輯：尹航

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