在岸人民幣收市大跌589點 離岸價跌穿6.93續創逾兩年低

美元續走強，人民幣在岸價（CNY）、離岸價（CNH）今日（29日）雙雙大跌，在岸價收市跌589點，報6.921。離岸價跌逾300點，跌穿6.93，續創逾兩年新低。

市場分析指，美元強勢、疫情反彈及經濟復甦弱是人民幣走弱主因，但仍有穩增長發力、監管政策調整等潛在利好，未來走勢仍要視乎哪方面因素佔上風。

美聯儲主席鮑威爾上周五（26日）發表講話表明鷹派立場，暗示大幅 加息的趨勢尚未結束，以降低國內的通脹水平。消息帶動美元指數升穿109，創近20年來新高。

人民幣今走弱， 中間價則下調至6.8698，創前年8月來新低。在岸價跌逾500點，跌穿6.92，離岸價則曾連續跌穿6.90 、6.91、6.92、6.93四個關口。

彭博社引述機構交易員指，早盤時段境內市場偏向購匯，客盤購匯較多, 而客盤結匯傾向於觀望；上午未見明顯的中資大行逆市美元賣盤。除了美元強勢，人民幣也受到近期國內經濟形勢和貨幣寬鬆的壓力，新一輪疫情帶動更多地區進入封控，房地產市場仍未有起色，也在打擊市場對於中國經濟的信心。

中銀證券全球首席經濟學家管濤指，這波調整與4月底的原因基本相同，一是美元走勢較強，二是國內經濟反彈受阻，三是中美利差倒掛加深。當下主要利空有國內疫情反彈、金融風險處置、經濟恢復放緩、海外激進緊縮、全球經濟滯脹、國際金融動盪、地緣政治衝突等；潛在利好則是美國經濟見頂回落、海外緊縮預期減弱、穩增長進一步發力、行業監管政策調整等。未來走勢，將取決於是利空還是利多因素佔上風。

管濤又指，在基礎收支順差、民間二級外儲、宏觀審慎措施、資本外匯管理、外匯儲備干預等「五重保護」下，中國有能力保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。當然，合理均衡是目標，雙向波動是常態。若未來市場出現順週期的羊群效應或匯率超調風險，相信有關方面會適時政策糾偏。

責任編輯：陳建錫