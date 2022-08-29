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台媒：台立院議員擬下月組團訪美 料觸怒北京

國情動向 11:14 2022/08/29

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台海緊張下，台灣的立法院議員傳出擬9月組團訪美，拜會美國國會、國務院相關人士，如屬實料再次觸怒北京，後者已警告會採取必要措施打擊美台勾連。

台媒《聯合報》引述國民黨立院外交委員會召委陳以信向美方發出的信件，本次行程預定在9月13日至16日，到訪地點為華盛頓國會山莊聯邦參眾議院。陳回覆該報稱，當前已有約10名跨黨派立委確認隨行，暫不能確定會見到誰，會由台駐美代表處安排，「除國會外，大概還會見美國國務院和國防部的人」。

陳又指，新一屆立法院台美國會聯誼會於前年成立，因疫情等因素還未訪問過美國國會，本次僅能稱得上是回歸參訪常態，以往也會去。民進黨立委羅致政證實接到陳的邀請，並對於本次訪問樂觀其成，他個人因選舉及9月開議後事務繁忙不能參加，但表示民進黨一些立委將會參加。

美眾議長佩洛西及多名議員訪台，令台海局勢空前緊張，解放軍接連在台海及周邊舉行多場軍演。中國外交部近期也再次警告，台灣是中國領土不可分割的一部分，中方堅決反對「台獨」分裂和外部干涉，美台須立即停止任何形式的官方往來。中方將繼續採取有力措施，堅決維護國家主權和領土完整。

兩艘美艦過台海 東部戰區：隨時做好挫敗任何挑釁準備

國台辦批美國會議員訪台嚴重違反一中原則

【台海局勢】東部戰區在台島周邊多軍兵種聯合軍演（有片）

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責任編輯：陳建錫

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