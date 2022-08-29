胡春華江西督導農業抗旱：最大限度降低災害損失

內地南方經歷大旱。中共中央政治局委員、國務院副總理胡春華27日至28日在江西實地督導農業抗旱保豐收工作。他強調，採取有力有效措施抓好水稻等秋糧抗旱保豐收，最大限度降低災害損失，努力保持全年糧食生産穩定。

據新華社報道，江西等長江中下游地區是內地水稻重要主産區，7月以來持續高溫少雨，抗旱保豐收任務很重。胡春華先後來到南昌市新建區、上饒市余幹縣、鄱陽縣和景德鎮市樂平市，深入糧食種植基地和水庫、應急抗旱站等現場，詳細了解旱情和農業抗旱工作情況。

胡春華指出，要優先確保人畜飲水和農業生産用水安全，加強水源科學調度，充分發揮水庫、泵站、引調管網、灌溉渠道等水利工程作用，通過提水調水、增打機井等多種措施，千方百計增加抗旱水源。

胡春華強調，要科學研判旱情發展態勢，強化分類指導和技術服務，幫助農民有效抗旱保苗、及時改種補種。要加大抗旱資金和物資保障力度，加快資金撥付進度，做好用電、用油等應急保供，確保抗旱減災需要。

他還指出，各地區各有關部門要按照黨中央、國務院部署，全面落實好各項糧食生産任務，受災地區要盡量少減産，沒有受災地區要全力多增産，努力保持全年糧食生産穩定。

路透社引述江西九江市農民報道，打井隊正長時間工作，以抗擊旱災。打井隊在接獲通知後，不分晝夜地打井，一天可工作超過15個小時。

據報道，內地本月較早時發佈全國乾旱緊急狀態，長江沿岸地區持續遭遇創紀錄的高溫。上周三（8月24日），江西省將抗旱應急響應從三級提升至四級，為中國抗旱應急響應體系中的最高級別。

川渝部分地區實施人工增雨 高溫旱情獲緩解

【內地乾旱】四川男外出半個月 回家發現養魚都曬成魚乾

嚴重乾旱 洞庭湖面積縮3/4「瘦成閃電」 魚類大量死亡

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道