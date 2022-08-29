樓市下行令財富縮水 內地家庭正捂緊銀包

內地樓市下行拖累整體經濟，美媒調查指，許多內地業主正節省開支，擔心樓市未來會進一步下跌。有曾經打算換新屋的上海金融業人士，如今連搭的士也要精打細算；有貴州居民考慮賣樓套現，但樓價大跌下未能成事。有內地專家認為，現在最大問題是如何實現樓市軟著陸，減低對經濟的傷害。

《華爾街日報》訪問了多名內地業主，39歲的唐女士（音譯，Tang）在上海從事金融業，她原本賣掉現有的單位，加錢在一個更好的社區買一套更大的單位，但經歷了為期兩個月的封控、目睹了國內樓市動蕩，她對經濟形勢信心大打折扣，迅速放棄了該想法。她認為，如果更多人收入受損，樓市基礎將被動搖。

如今，唐女士的日子比以往更加精打細算，為了壓縮日常開支，搭的士時她更傾向於跟人拼車，而不是單獨包車，她還擔心樓市狀況會變得更差。

專家：如何實現樓市軟著陸是關鍵

在貴州凱里，一名居民向該報透露，他此前打算賣掉自家的幾套單位，幫助兒子結婚前在北京買樓，但疫情至今當地樓價跌了近1/5，一直沒辦法賣掉。最後，他不得不拿出所有積蓄，再向親友借錢，才湊夠了北京買樓的首期。他感慨說，每個人都認為買樓在中國是穩賺不賠的事，沒想過風向會變得這麼快。

49歲的崔先生（音譯，Cui）則是安徽蚌埠人，他200年時因擔心母親的退休生活，為她買了一套600尺的單位，打算將來需要更多錢來支付母親的生活費時把它賣掉。這單位的價值已從疫前大幅下跌，即使減價1/3也難賣出，因為很多人都失去了買買的興趣。崔先生打算透露儲錢的方式，以應付母親的生活費。

上海高級金融學院專家朱寧指，隨著對樓價下跌的擔憂加深，愈來愈多的人將重新評估他們的支出和投資決定。現在最大的問題不是泡沫是否會破裂，而是如何實現軟著陸，同時將對整體經濟的損害降至最低。他說，一旦人們的預期改變，那一切都很難料了，這是一個影響深遠且令人不安的變化。

責任編輯：陳建錫