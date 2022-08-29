內地房企買地態度不一 重點城市土地市場流拍率下降

內地房企買地態度進一步分化，多家房企近期競得大宗地塊，或以聯合體形式買地；部分房企銷售金額則按年下滑，且沒有買地。同時，重點城市土地市場流拍率出現明顯下降，業內人士稱，隨著房企銷售端逐步企穩，四季度土地市場有望進一步回暖。

《中國證券報》報道，不少房企7月份銷售情況向好，買地積極性較高。華潤置地旗下深圳昆瑞商務信息有限公司，以79.69億元（人民幣，下同）底價競得龍華民治街道一宗地。招商蛇口+象嶼聯合體以總價約32.23億元底價摘得上海閔行區一宗地塊。

招商蛇口披露的簡報顯示，2022年7月，公司實現簽約銷售面積84.9萬平方米，按年減少2.51%；實現簽約銷售金額238.97億元，按年增長17.7%。

不過，部分房企前7個月銷售金額按年下滑幅度較大，且近期沒有拿地。其中，華僑城A披露的公告顯示，今年首七個月，公司累計實現合同銷售面積147.6萬平方米，按年下降42%，合同銷售金額為314.4億元，按年下降37%。該公司上月無新增土地情況。

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與此同時，內地重點城市土地市場流拍率近期出現明顯下降。天風證券研報顯示，2021年12月，百城土地市場流拍率達到21.7%。2022年以來，土地市場流拍率出現下降。其中，8月以來，重點城市土地市場流拍率進一步降低。

業內人士表示，流拍率下降主要得益於地塊質量進一步提高和土拍規則持續優化。中指研究院專家稱，今年以來，北京、南京、成都、長沙等地對土拍規則進行優化，通過降地價、提限價、取消配建等方式，為參與企業留出更多利潤空間。

中指研究院企業事業部研究主管陶淑茹表示，從區域布局看，2022年以來，房地產企業普遍熱衷於在長三角買地。杭州、上海和成都位列房企拿地面積前三城市。近期，上海、南京、廣州、無錫、成都、長沙、重慶等熱點城市進行第二批集中供地，房企拿地投資力度保持平穩。

責任編輯：易燕丹

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