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彭博：AMC曾被視為內房「白武士」 如今自顧不暇

經濟脈搏 15:13 2022/08/29

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中國的不良資產管理公司（AMC）曾被視為拯救房企的「白武士」，但美媒指，如今這些公司也成了問題的一部分，過去數年對困難房企批出的巨額貸款，正讓這個行業面臨嚴重的信貸損失風險，並導致其債券重挫。這也意味著在各大AMC首先理順自身的財務狀況之前，不太可能出手救助房地產行業。

彭博社報道，中國四大AMC—中國華融、中國信達、中國長城資產、中國東方，多年來已向前50大房企中的大多數提供貸款。據披露文件，僅信達和華融收購重組類下房地產業務規模逾2,000億元（人民幣，下同），佔到近50％。資產負債表上的壞帳愈來愈多，令它們沒有能力消化更多壞帳。

同時，這些AMC並未有在履行清理不良貸款的使命之後逐步退出，反而在融資和架構上變得愈來愈冒險，加劇了它們成立來進行處置的不良貸款問題。

四大AMC之一的中國長城資產。

有知情人士透露，向房企提供間接貸款曾是最高回報的投資之一，這些AMC會接手貸款和債券，前提是開發商以10％至12％的溢價回購。在行業上行周期這是可行的，因為房企用這筆錢購買更多土地，賣樓就可以產生收入。但隨著中國嚴格控制房企債務，疫情衝擊樓價，AMC正為房地產投資付出代價。

規模最大的華融預計今年上半年因信用減值損失189億元人民幣，促使穆迪將其納入可能降級的觀察名單。華融和信達亦將公佈年報。

中國財政部和四大AMC未回覆彭博尋求評論的請求。

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責任編輯：陳建錫

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