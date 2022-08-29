國務院穩經濟大盤 財長劉昆赴浙江：著力穩市場主體

中央頻提穩經濟，國務院穩住經濟大盤督導和服務組前往浙江。工作組組長、財政部長劉昆表示，希望浙江進一步加快推進項目建設，鞏固經濟回升基礎，著力穩住市場主體，為穩定全國經濟大盤挑起大梁、發揮更大作用。

劉昆赴杭州：鞏固經濟回升基礎，著力穩住市場主體

根據國務院統一部署，8月26日至29日，國務院穩住經濟大盤督導和服務工作組到浙江省開展督導指導。劉昆指出，按照習近平總書記「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的重要指示精神，落實李克強總理在國務院常務會議上的部署要求，國務院派出穩住經濟大盤督導和服務工作組，圍繞推動中央經濟工作會議精神和《政府工作報告》提出目標任務的落地見效，重點就地方落實穩住經濟發展一攬子政策措施和接續政策措施情況開展督導和服務，並聽取地方意見建議。

劉昆說，從實地督導情況看，浙江貫徹落實黨中央、國務院決策部署力度大、措施實，頂格執行國家各項減稅降費政策，強化政策精準滴灌、直達快享，借助數字化改革，加快專項債發行使用進度，有力推動了經濟回升向好，為全國大局作出積極貢獻。

他表示，希望浙江進一步加快推進項目建設，鞏固經濟回升基礎，著力穩住市場主體，為穩定全國經濟大盤挑起大梁、發揮更大作用。工作組將進一步完善長效協調工作機制，強化上下聯動，現場辦公、現場督導、現場協調、現場服務，用「放管服」改革等辦法提高審批效率，優化流程，打通關鍵堵點，加快政策舉措落實，積極幫助解決實際困難，助力浙江高質量發展。

易綱赴鄭州：推動更多項目進入國家大盤子

稍早前，國務院穩住經濟大盤督導和服務組還前往河南鄭州。督導和服務組組長、中國人民銀行行長易綱表示，從實地督導情況看，河南貫徹落實黨中央、國務院決策部署決心大、干勁足，推動穩住經濟一攬子政策措施落地有力有效。督導和服務組將進一步完善長效協調工作機制，充分發揮優勢，耐心細致工作，在擴大投融資、提高審批效率等方面給予河南更多支持，積極幫助解決實際困難。

易綱說，希望河南加強項目謀劃儲備，提高項目申報質量，推動更多項目進入國家大盤子，強化施工能力、原材料供應等保障，確保項目順利開工建設，盡快形成更多實物工作量。

李克強要這6個省挑大樑穩住全國經濟 有何玄機？

國務院24日召開的常務會議指出，當前經濟恢復基礎不牢固，除了加碼經濟政策，並表示要派出穩住經濟大盤督導和服務工作組，由國務院組成部門主要負責人帶隊，赴若干經濟大省聯合辦公，提高審批效率，壓實地方責任，加快政策舉措落實。

而更早之前召開的經濟大省政府主要負責人座談會明確表示，廣東、江蘇、浙江、山東、河南、四川等6個經濟大省經濟總量占全國的45%，是國家經濟發展的「頂梁柱」。經濟大省要勇挑大梁，在第3季形成更多實物工作量，帶動有效投資和相應消費。

責任編輯：尹航

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