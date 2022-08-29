深圳增11本土病例 24地鐵站關閉 羅湖、福田臨時管控

深圳新增11宗本土病例，今日（9日）起全市多個地鐵及巴士站關閉，羅湖、福田大部分區域臨時管控，區內所有屋苑實行「白名單管理」，居民足不出戶。

過去一日內，深圳在隔離密接人士中發現2宗，另在重點人士篩查、社區篩查中再分別檢出1宗及2宗病例，包括了9宗確診及2宗無症狀感染，分別涉羅湖、福田、龍華及南山4區，而羅湖及福田最多。官方稱 正有序開展流調溯源、隔離管控、核酸檢測、醫療救治等處置工作。

羅湖、福田兩區相關部分別發布通告稱，本月29日至下月1日實施臨時管控措施，期間嚴格小區管理，所有居民嚴格居家，除按規範定時定點採核酸、採購物資、投放垃圾、緊急就醫外，做到「足不出戶、嚴格居家」。小區嚴格「白名單管理」，非名單人士禁止出入；其餘憑24小時核酸陰性證明出入。

所有企業原則上一律居家辦公，暫停生產經營活動；保障居民生活和城市基本運行的公共服務類企業與保障香港供應企業，在做好防控前提下可封閉運營。大型會議、活動、展銷促銷等暫停舉辦，各類公園關閉，批發市場、卡拉OK、戲院、健身房、麻雀館等室內密閉場所暫停營業，培訓機構暫停線下服務。

各街道展開「4天4檢」核酸篩查，全體居民嚴格落實每日採核酸的法律義務，拒參加者按嚴重性，由公安機關責令改正、罰款、拘留，或依法追究刑事責任。

另外，市內6條地鐵線、24個站即日起停止服務，途經福田區華強北、南園街道，羅湖區桂園、南湖街道的巴士線路亦臨時調整，改為飛站及停開。

責任編輯：陳建錫