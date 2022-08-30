深圳增35宗本土病例 30地鐵站關閉 龍華區亦實施全域管控（更新版）

深圳周一新增35宗本土病例，全市多個地鐵及巴士站關閉，繼羅湖、福田和龍崗區後，龍華區今日（30日）亦實施全域管控。居民如非必要不得外出，出入小區須持24小時內核酸檢測陰性證明。各區多條街道實施「足不出戶」。

（更新深圳疫情最新情況）

深圳周一新增包括24宗確診、11宗無症狀感染。深圳市疾控中心比對分析當地上周二以來所有病例的病毒基因組序列，顯示大部分個案感染Omicron BF.15變異病毒株，是深圳首次發現。

繼羅湖、福田和龍崗區後，龍華區亦實施全域管控，直至周五（9月2日），各區多條街道實施「足不出戶」，居民如非必要不得外出，出入小區須持24小時內核酸檢測陰性證明，餐廳暫停堂食、室內密閉場所暫停營業、超市和農貿市場限制人流。

範圍內所有企業原則上一律居家辦公，暫停生產經營活動。受此影響，華強電子世界、新亞洲電子商城、都會電子城等重要電子元件市場相繼發布通知，暫停營業4天。據界面新聞引述多位華強北經銷商表示，將居家辦公4天，其間正常接單，但能否發貨與具體商家情況、產品型號有關。

▲ 管控區域內的居民需接受「4天4檢」。

另外，深圳全市28個地鐵站與300多個巴士站暫停運作，5間醫院暫停部分門診服務。

深圳市衛健委二級巡視員林漢成表示，本輪疫情中感染的是隱匿性和傳播力更強的BA.5進化分支，加上目前國際及國內疫情嚴峻反覆，導致全市疫情防控面臨本土疫情反彈和境外疫情倒灌風險等挑戰。

責任編輯：陳建錫、蒯宇澄