  • 31°C
香港時間 : 2022829日 (一) 16:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

南方高溫本周基本結束 川渝等地進入多雨期旱澇急轉風險增大 

社會熱點 15:53 2022/08/29

分享：

分享：

隨著冷空氣發力、降雨增多，本周南方大範圍高溫天氣基本結束，北方秋意漸濃。氣象部門預測，未來10天，四川盆地西部和北部等地多降雨天氣，累計降雨量轉為偏多，需警惕旱澇急轉。國家防總在維持陝西、甘肅防汛四級應急響應基礎上，再對四川、重慶啟動防汛四級應急響應。

中央氣象台網消息，受降雨和冷空氣影響，四川東部的高溫今日將率先結束，大部地區降溫幅度超過10℃，日間最高氣溫約25℃，重慶地區高溫也有明顯緩解，預計南方地區持續高溫天氣過程將於31日結束。

另外，四川、陝西等地今日起三天（8月29日至31日）降雨頻繁。其中，陝西南部、四川盆地東北部和西南部、重慶西北部等地的部分地區，今日有暴雨或大暴雨（100至190毫米）。

川渝部分地區實施人工增雨 高溫旱情獲緩解

三伏天結束重慶最高溫仍超40℃ 中醫提養生要注意「三防」

未來10天，四川盆地西部和北部、青藏高原東部等地多降雨天氣，累計降雨日數有5至8天，累計降雨量將由前期的顯著偏少，轉為較常年同期偏多4成至1倍，局地偏多2倍以上。

川渝啟動防汛四級應急響應

8月以來南方高溫少雨，未來華西地區頻繁的降雨有助緩解這一帶的氣象乾旱。但此次降雨過程持續時間較長、四川盆地、陝西南部等地累計雨量大，需謹防旱澇急轉，尤其是陝西南部、四川東北部、重慶北部等地，受降雨影響發生山洪和地質災害風險較高。

中國衛星驚揭洞庭鄱陽湖變「河」！高溫乾旱縮水三分二

連日高溫 陽澄湖大閘蟹恐量少價高 嚐鮮需再等一個月

國家防總辦公室已對四川、重慶啟動防汛四級應急響應，另強調要針對華西地區強降雨做好多方面工作，包括加強暴雨區域內中小水庫、山塘淤地壩24小時巡查防守，確保安全度汛；提前果斷轉移危險區人員；全力組織搶險救援和救災救助，提前預置各類應急處突力量和物資裝備，妥善安置受災群眾。

什麼是「旱澇急轉」？

旱澇急轉，是指在前期無降水或降水偏少，且已出現旱情的情況下，緊接著在短期內發生高強度降水並形成洪澇的氣象水文事件。

由於之前的乾旱影響到流域內的植被、雨水下滲等條件，在同樣的降雨總量下，旱澇急轉帶來的洪水往往更快更猛，也更容易引發山洪、山泥傾瀉、泥石流等災害。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

中國衛星驚揭洞庭鄱陽湖變「河」！高溫乾旱縮水三分二
2022/08/22
中國衛星驚揭洞庭鄱陽湖變「河」！高溫乾旱縮水三分二
三伏天結束重慶最高溫仍超40℃ 中醫提養生要注意「三防」
2022/08/25
三伏天結束重慶最高溫仍超40℃ 中醫提養生要注意「三防」
川渝部分地區實施人工增雨 高溫旱情獲緩解
2022/08/26
川渝部分地區實施人工增雨 高溫旱情獲緩解
連日高溫 陽澄湖大閘蟹恐量少價高 嚐鮮需再等一個月
2022/08/26
連日高溫 陽澄湖大閘蟹恐量少價高 嚐鮮需再等一個月

你可能感興趣

中國衛星驚揭洞庭鄱陽湖變「河」！高溫乾旱縮水三分二
14:42 2022/08/22
中國衛星驚揭洞庭鄱陽湖變「河」！高溫乾旱縮水三分二
三伏天結束重慶最高溫仍超40℃ 中醫提養生要注意「三防」
12:55 2022/08/25
三伏天結束重慶最高溫仍超40℃ 中醫提養生要注意「三防」
川渝部分地區實施人工增雨 高溫旱情獲緩解
16:59 2022/08/26
川渝部分地區實施人工增雨 高溫旱情獲緩解
水災 山泥傾瀉 暴雨 旱災 酷熱天氣 天氣 重慶 四川省 中國

下一篇文章

深圳增11本土病例 24地鐵站關閉 羅湖、福田臨時管控

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

河北石家莊發現30宗初篩陽性 全市巴士地鐵停運
河北石家莊發現30宗初篩陽性 全市巴士地鐵停運
內地多地現「怪魚」鱷雀鱔 網民問：能不能吃？
內地多地現「怪魚」鱷雀鱔 網民問：能不能吃？
官方通報唐山打人案保護傘 公安局長等15人被查
官方通報唐山打人案保護傘 公安局長等15人被查
南昌老人無手機核酸碼車站下跪惹議 官方：後來已上車（有片）
南昌老人無手機核酸碼車站下跪惹議 官方：後來已上車（有片）
疫情下橫店20萬臨記無工開 執汽水罐、瞓天橋底大有人在
疫情下橫店20萬臨記無工開 執汽水罐、瞓天橋底大有人在
陝西菜販賣5斤芹菜被罰6.6萬 國務院督查組：處罰過當
陝西菜販賣5斤芹菜被罰6.6萬 國務院督查組：處罰過當
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款