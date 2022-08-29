南方高溫本周結束 川渝進入多雨期 旱澇急轉風險增大 

隨著冷空氣發力、降雨增多，本周南方大範圍高溫天氣基本結束，北方秋意漸濃。氣象部門預測，未來10天，四川盆地西部和北部等地多降雨天氣，累計降雨量轉為偏多，需警惕旱澇急轉。國家防總在維持陝西、甘肅防汛四級應急響應基礎上，再對四川、重慶啟動防汛四級應急響應。

中央氣象台網消息，受降雨和冷空氣影響，四川東部的高溫今日將率先結束，大部地區降溫幅度超過10℃，日間最高氣溫約25℃，重慶地區高溫也有明顯緩解，預計南方地區持續高溫天氣過程將於31日結束。

另外，四川、陝西等地今日起三天（8月29日至31日）降雨頻繁。其中，陝西南部、四川盆地東北部和西南部、重慶西北部等地的部分地區，今日有暴雨或大暴雨（100至190毫米）。

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未來10天，四川盆地西部和北部、青藏高原東部等地多降雨天氣，累計降雨日數有5至8天，累計降雨量將由前期的顯著偏少，轉為較常年同期偏多4成至1倍，局地偏多2倍以上。

川渝啟動防汛四級應急響應

8月以來南方高溫少雨，未來華西地區頻繁的降雨有助緩解這一帶的氣象乾旱。但此次降雨過程持續時間較長、四川盆地、陝西南部等地累計雨量大，需謹防旱澇急轉，尤其是陝西南部、四川東北部、重慶北部等地，受降雨影響發生山洪和地質災害風險較高。

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國家防總辦公室已對四川、重慶啟動防汛四級應急響應，另強調要針對華西地區強降雨做好多方面工作，包括加強暴雨區域內中小水庫、山塘淤地壩24小時巡查防守，確保安全度汛；提前果斷轉移危險區人員；全力組織搶險救援和救災救助，提前預置各類應急處突力量和物資裝備，妥善安置受災群眾。

什麼是「旱澇急轉」？ 旱澇急轉，是指在前期無降水或降水偏少，且已出現旱情的情況下，緊接著在短期內發生高強度降水並形成洪澇的氣象水文事件。 由於之前的乾旱影響到流域內的植被、雨水下滲等條件，在同樣的降雨總量下，旱澇急轉帶來的洪水往往更快更猛，也更容易引發山洪、山泥傾瀉、泥石流等災害。

責任編輯：易燕丹

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