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安徽雷擊市民釀2死 網傳在做核酸 官方：傷者逝者均在廣場健身

社會熱點 21:36 2022/08/29

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安徽蕪湖市南陵縣上周五（26日）發生雷擊事件，南陵廣場上幾位市民遭遇雷擊，釀2死2傷，網傳當時市民正在廣場排隊做核酸。南陵縣官方今日（29日）回應指，當時傷者逝者均在廣場健身，並要求不傳謠不信謠。

據網絡上流傳的視頻上可以看到，一處廣場上地面潮濕，地勢較低處有積水，並且積水處，可以看到較為清楚的倒影。在一處積水中，有兩人倒在地上，四周還有不少圍觀群眾。

當天下午17時20分，南陵縣氣象台通過12379發佈了雷電黃色預警信號。稱籍山鎮、弋江鎮等部分鄉鎮6小時內可能發生雷電活動，請市民注意防範。

早前內地媒體報道不一，九派新聞就援引目擊者指當時是人群在排隊做核酸，亦有網民指當時在做核酸。

通報指群眾在廣場健身運動

今日上午，南陵縣應急管理局發佈了情況通報。通報指，「8·26事件」發生後，南陵縣高度重視，立即成立有關工作組，及時啟動應急和善後處置工作。目前，一名傷者住院治療觀察、生命體徵平穩，一名輕微傷者出院後進行了健康隨訪、身體狀況正常。

通報指出，南陵縣及時組織開展「8·26事件」調查。經公安、應急、氣象等部門現場勘查、監控視頻取證、走訪部分目擊者，雷擊突發時尚未下雨，部分群眾（包括傷者、逝者）正在南陵廣場健身運動。專家認為，雷暴天氣狀態下，地勢空曠地帶有可能會遭受直接雷擊。

通報最後倡導，大家以官方渠道發佈的權威信息為準，自覺抵制網絡上的不當言論，對未經證實的信息不發佈、不傳播、不評論，做到不信謠、不造謠、不傳謠。

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責任編輯：袁瑋婧

 

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