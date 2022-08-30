內地增1717宗本土個案 成都今起分區管控5天 車展停辦

國家衞健委公布，內地周一（29日）新增1717宗本土新冠病毒個案，包括349宗確診和1368宗無症狀感染病例。新增本土確診個案以四川167宗最多，成都升級防控，今起分區管控5天，車展暫停舉辦。

四川新增167宗確診及109宗無症狀感染，其中成都有141宗確診及70宗無症狀感染。

周三起離開成都 須持24小時內核酸陰性證明

成都市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部發布《關於全面加強社會面疫情防控的通告》指，當前疫情防控形勢異常複雜嚴峻，將嚴格實施分區分類管控。自8月30日零時起施行，暫定實施5天。有病例區（市）縣的高風險區採取封控措施，「足不出戶、上門服務」，中風險區採取管控措施，「人不出區、錯峰取物」，低風險區採取防範措施，做好個人防護、避免聚集。

市民進入小區、工廠、機關企事業單位、公共場所須持48小時內核酸檢測陰性證明，進入重點區域須持24小時內核酸檢測陰性證明。全體市民按照應檢盡檢原則，按要求參加全員核酸檢測。同時，非必要不離開成都，確需離蓉的自8月31日0時起，須持有24小時內核酸檢測陰性證明。

強化重點場所管控。全市酒吧、KTV、網吧、健身房等各類空間密閉娛樂場所和博物館、文化館、圖書館、美術館、游泳場館等各類公共文體活動場所暫停開放和營業。養老院、兒童福利院、監所等實施封閉管理。宗教活動場所暫時關閉，暫停宗教活動。

推遲秋季開學時間，各類校外培訓機構暫停線下培訓，暫停中小學和幼兒園在校（園）託管。停止各類聚集性活動，重點區域停止堂食。

成都國際汽車展覽會組委會發布《關於第二十五屆成都國際汽車展覽會暫停舉辦的通告》稱，因應全面加強社會面疫情防控規定，嚴格控制人員聚集，停止各類聚集性活動，成都車展暫停舉辦，後續安排另行通知。

深圳新增35宗本土個案 首現BF.15變異病毒株

此外，深圳周一新增35宗本土個案，包括24宗確診、11宗無症狀感染。深圳市疾控中心比對分析當地上周二以來所有病例的病毒基因組序列，顯示大部分個案感染Omicron BF.15變異病毒株，是深圳首次發現。

羅湖區、福田區及龍崗區周一起一連四日強化社會面管控，各類公園關閉，批發市場、戲院酒吧、卡拉OK等室內密閉場所暫停營業，餐廳暫停堂食。當局繼續展開全員核酸檢測，小區亦實行嚴格管理，出入要有24小時內核酸檢測陰性證明。深圳地鐵則宣布28個地鐵站暫停營運。

深圳市衛健委二級巡視員林漢成表示，本輪疫情中感染的是隱匿性和傳播力更強的BA.5進化分支，加上目前國際及國內疫情嚴峻反覆，導致全市疫情防控面臨本土疫情反彈和境外疫情倒灌風險等挑戰。

責任編輯：蒯宇澄

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