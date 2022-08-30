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【內地疫情】調查：新冠封控為在華美企最大關切

經濟脈搏 11:11 2022/08/30

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美中貿易全國委員會（USCBC）周一表示，中國嚴格的新冠封控已經超過美中關係惡化，成為在華美國企業的最大關切。

該團體稱，96%受訪企業的在華業務都曾因新冠肺炎疫情防控措施而遭受負面影響；一半以上的企業報告稱，該問題是取消或推遲在中國投資的一個原因。

過半數美企稱 封控令其取消或推遲在華投資

USCBC對117家會員企業進行的年度調查顯示，新冠旅行限制、網絡安全規則、成本增加和中美技術脫鈎也是企業的主要關切。而「由於未來封控導致企業再次被迫停止部分運營的可能性，以及地方性控制措施對消費者需求的影響，削弱了企業對商業環境的信心。」

調查顯示，大多數接受調查的企業表示，中國新冠封控措施的負面影響是可恢復的，但44%的企業表示，「需要幾年時間來恢復企業信心」。

該委員會稱，這些政策、美中關係持續緊張、以及儘管政府保證平等對待外國企業，但中國仍存在嚴重市場准入障礙 ，這導致了創紀錄的悲觀情緒，影響了企業對供應鏈和未來投資的決定。

過去一年 24%美企將部分供應鏈遷出中國

過去一年，24%的企業已經將部分供應鏈遷出中國，而在2021年的調查中只有14%。對中國未來5年商業前景持樂觀態度的企業從2013年的88%降至2022年的51%。

USCBC表示，儘管如此，絕大多數企業在中國仍能獲利，63%的受訪企業表示去年的盈利能力有所提高。

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責任編輯：蒯宇澄

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