中國國務院總理李克強說，今年針對新挑戰推出穩經濟一攬子政策和接續政策，力度超過2020年，規模合理適度；他強調，要把政策落到位，保持經濟運行在合理區間。

綜合新華社和央視網報道，國務院星期一（29日）召開第十次全國深化「放管服」改革電視電話會議。李克強在會上說，今年以來，各方面在複雜嚴峻環境中推動穩定發展。一方面運用適度規模財政貨幣政策加大宏觀調控力度，另一方面持續深化「放管服」改革增強發展內生動力，兩者相輔相成，是應對衝擊、推動經濟持續前行的重要舉措。

▲ 李克強：今年穩經濟政策力度超過2020年

他指出，深化「放管服」改革是為市場主體「改良土壤」，創新實施宏觀政策是「澆水施肥」，兩者結合產生倍增效應，經濟頂住下行壓力、運行在合理區間，又沒有搞大水漫灌，保持了物價平穩。

李克強說，「放管服」改革重在培育和壯大市場主體，既符合目標又好於預期的是目前市場主體1.6億多戶、比十年前增加近兩倍，其中個體工商戶一億多戶。眾多大中小市場主體融通發展，支撐了經濟總量翻番、財政收入增加近一倍，承載了就業創業基本盤。

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二季度承壓 鞏固經濟恢復基礎任務繁重

李克強表示，二季度經濟受到超預期因素影響，當前鞏固經濟恢復基礎任務繁重。他要求全面貫徹新發展理念，高效統籌疫情防控和經濟社會發展。針對新挑戰果斷推出穩經濟一攬子政策和接續政策，及時快速、有力有效，同時加大「放管服」改革力度。他要求把政策落到位，不懈推進「放管服」改革，著力穩住經濟大盤、穩就業穩物價，保持經濟運行在合理區間。

國務院上周加碼出台19項穩經濟政策，李克強24日主持召開國務院常務會議，部署穩經濟一攬子政策的接續措施，將通過支持基礎設施建設、降低企業融資和個人信貸成本、支持民營企業發展和投資等措施，加大力度刺激疲弱的經濟。

責任編輯：李冰琪