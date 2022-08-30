澳門開放內地遊客自費接種mRNA疫苗 每針約合850元

澳門將開放內地遊客自費接種复必泰疫苗，接種點為澳門科大醫院。近日，澳門科大醫院發佈公告稱，將為非澳門本地居民提供复必泰mRNA新冠疫苗的自費接種服務，於8月24日至8月31日開啟試運行。

內地遊客無需預約 可直接赴醫院接種

據悉，此次澳門開放非澳門本地居民接種复必泰疫苗主要針對中國內地的遊客，接種的費用為每劑次1000澳元（約合人民幣850元）。澳門科大醫院稱，試運行期間遊客無需預約，遊客可直接來醫院接種，試運行結束後，遊客可聯繫雅各臣科研製藥 （02633） 進行預約。

此前，澳門只對部分非澳門本地居民提供新冠疫苗接種服務，包括持有外地僱員身份識別證、領事外交人員、在澳就讀學生等。澳門新冠病毒感染應變協調中心（下稱應變協調中心）明確提示，不會為來澳短期旅行、探親人士提供新冠病毒疫苗接種。

复必泰是德國疫苗公司BioNTech研發的新冠疫苗BNT162b2在大中華地區（中國內地及港澳台地區）的商品名，由複星醫藥負責商業化。在大中華區之外的大部分國家和地區，該疫苗的商品名為Comirnaty，商業化由美國輝瑞公司負責。目前，BNT162b2疫苗已在全球多個國家及地區廣泛使用，但並未在中國內地上市。

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責任編輯：蒯宇澄