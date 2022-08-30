美媒：華府尋求國會批准11億美元對台軍售 中方回應

美媒引述消息報道，拜登政府尋求國會批准11億美元的對台軍售案，當中包括60枚反艦導彈和100枚空對空導彈。中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇其後表示，中國要求美國停止向台灣出售武器，並停止與台軍事接觸，以避免該地區的緊張局勢進一步升級。

美國政治新聞網站Politico引述3個消息來源稱，軍售方案包括60枚魚叉反艦導彈，價值3.55億美元；100枚響尾蛇短程空對空導彈，價值8560萬美元；以及一紙6.55億美元的監控雷達延長合約。

消息人士指，軍售案仍處於初步階段，相信會獲得國會支持，但由於正值國會休會，可能會影響進度。美國國務院及白宮暫時未有回應。

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據俄羅斯衛星通訊社報導，中國駐美使館發言人劉鵬宇表示，美國對台軍售嚴重違反「一個中國」原則和「中美三個聯合公報」的規定，鼓勵主張台獨的分裂勢力，導致台海緊張局勢升級。

劉鵬宇稱，美國應立即停止對台灣的武器銷售和軍事接觸，停止製造可能使台灣海峽緊張局勢升級的因素、並在實際上支持美國政府反對台獨的聲明。他強調，中方將繼續採取強有力的有效措施，堅決捍衛其主權和安全利益。

責任編輯：易燕丹

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