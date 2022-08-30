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【內地疫情】隱瞞行程者三代不得報考公職？河北一地撤銷政策

社會熱點 13:40 2022/08/30

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內地防疫管控趨嚴，河北承德通告獎懲措施，舉報他人有發熱咳嗽的獎500元（人民幣，下同）；故意隱瞞行程拒不配合流調者，三代以內旁系親屬不得入黨、參軍及報考公務員和事業單位。相關措施引發爭議後被撤銷。

承德高新區黨工委、承德高新區管委會發文表示，承德高新區新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室未經研究審核，擅自發布相關涉疫政策，法律政策依據不足，予以撤銷。對此造成的影響向社會公開致歉。此次事件正在調查核實，將依紀依規嚴肅處理。

承德高新區新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室30日通告，當前全區疫情防控形勢複雜嚴峻，為進一步管控疫情傳播管道，降低傳播風險，保障人民群眾生命健康和財產安全，確保社會大局平安穩定，特面向社會公開徵集疫情防控線索：

1.凡能提供轄區有關發熱、咳嗽等症狀人員資訊的，村醫私自為發熱人員治療的，2022年8月22日以來有承德市域外行程未按規定報備人員的，經核實後，每條有效線索獎勵舉報人500元。對多人舉報同一線索的只獎勵第一舉報人。

2.對故意隱瞞行程、拒不配合流調的，一經查實救治費用自理、列入失信人員名單，造成嚴重後果的追究刑事責任。其中：涉疫人員是黨員、領導幹部親屬的，一同追究黨員、領導幹部管理不好親屬的政治責任。涉疫人員是企業家的，列入銀行黑名單，不得申請各類貸款。涉疫人員是個人的，列入高新區個人失信記錄黑名單（三代以內旁系親屬不得參軍、不得入黨、不得報考公務員及事業單位等）；三年後，如個人無不良紀錄，方可恢復個人正常信用。

內地增1717宗本土個案 成都今起分區管控5天 車展停辦

深圳增35宗本土病例 30地鐵站關閉  龍華區亦實施全域管控（更新版）

責任編輯：蒯宇澄

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