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財政部：加大宏觀政策調節力度 謀劃增量政策工具

經濟脈搏 14:24 2022/08/30

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中國財政部表示，下一步將堅持穩字當頭、穩中求進，落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，加大宏觀政策調節力度，謀劃增量政策工具，靠前安排、加快節奏、適時加力，繼續做好「六穩」、「六保」工作，持續保障改善民生，保持經濟運行在合理區間。

財政部發佈「2022年上半年中國財政政策執行情況報告」，提到上半年財政運行受疫情等衝擊，但預算執行情況整體較好，隨著穩經濟政策效應顯現，6月財政收入企穩回升。財政部預計，今年全年退稅減稅約2.64萬億元人民幣，當中，留抵退稅約1.64萬億元。

報告指出，今年分兩批儲備專項債券項目7.1萬個，上半年已發行的新增專項債券共支持超過2.38萬個項目，其中在建項目約1.08萬個，新建項目約1.3萬個。 

報告稱，將常態化開展專項債券資金使用管理核查，嚴格執行專項債券負面清單管理要求，確保資金依法合規使用。合理測算分地區債務限額，控制高風險地區新增地方政府債務限額規模。

中國財政部：金融業樹立過緊日子思想

財政部：穩定宏觀經濟大盤 全年退稅減稅2.5萬億元

下半年，財政部將在擴大需求上積極作為，鞏固經濟回升向好趨勢，著力穩就業穩物價，保持經濟運行在合理區間，落實落細積極財政政策。加強財政與貨幣政策聯動，支持政策性開發性金融工具落地，實現擴大有效投資、帶動就業、促進消費的綜合效應。

同時，加強重大戰略任務財力保障，持續推動突破重點領域「卡脖子」關鍵核心技術，支持企業加強技術研發攻關，不斷提升科技創新能力。支持大力發展可再生能源，支持做好能源保供穩價工作。健全應急保障機制，完善國家儲備體系和市場調節機制。

另拓寬市場化就業渠道，通過社保補貼、創業貸款、稅費減免等鼓勵企業吸納就業，落實引導畢業生到基層就業的優惠政策，千方百計穩定和擴大就業。繼續保障養老金按時足額發放，做好義務教育、基本醫療、基本住房等民生工作等。

責任編輯：易燕丹

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