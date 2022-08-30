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遼寧大連搭地鐵巴士要戴N95 男子戴醫用口罩被警帶下車

社會熱點 15:09 2022/08/30

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遼寧大連疫情再起，當地要求乘搭公共交通時需規範佩戴N95或以上級別口罩。一男子搭巴士時戴的是醫用外科口罩，有乘客報警，其後巡警將其帶下車。

據內媒報道，8月29日，大連一男子坐巴士因未佩戴N95口罩，戴普通口罩引發其他乘客不滿。根據視頻畫面顯示，該男子戴普通口罩坐在巴士前排位置。視頻可以清晰聽到，有乘客喊道「趕緊下去吧、下去吧」，還有人罵他「缺德」。最後，有乘客報警，巡警將其帶下公交車。據悉，該男子戴的是醫用外科口罩。

大連市新冠肺炎疫情防控總指揮部28日晚發布，暫定從8月29日零時起至8月31日24時止，對全市公共交通進行適當管控。通告中提到，乘客需規範佩戴N95或以上級別口罩，有發燒、咳嗽等症狀，禁止乘坐公共交通，對未遵守防疫要求造成疫情傳播的，將依法追究責任。

據國家衛健委2020年發布的《關於印發公眾科學戴口罩指引的通知》，普通公眾乘坐公共交通工具時，在中、低風險地區，建議應隨身備用口罩（一次性使用醫用口罩或醫用外科口罩），在與其他人近距離接觸（小於等於1米）時戴口罩；在高風險地區，建議戴一次性使用醫用口罩。

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責任編輯：尹航

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