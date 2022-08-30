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內地去年結婚人數首次低於800萬對 創36年來新低

社會熱點 15:50 2022/08/30

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近年來，內地結婚人數持續減少，結婚年齡也在推遲。民政部最新公布的公報顯示，全年依法辦理結婚登記764.3萬對，創36年來新低。此外，結婚年齡在30-34歲和35-39歲兩個年齡段佔比創下近年新高。

民政部發佈《2021年民政事業發展統計公報》（下稱，公報）比上年下降6.1％。結婚率為5.4‰，比上年下降0.4個千分點。

據第一財經報道，根據公報公布的2021年結婚登記人口年齡分布數據計算，2021年，結婚登記人口中，20-24歲人群占比僅為16.5%，比上一年下降了2.1個百分點；25-29歲人均占比為35.3%，比上一年略微上升0.4個百分點，連續9年成為占比最高的年齡段。

同時，30-34歲人群占比達到了20%，比上一年提升了0.7個百分點，連續兩年超過20-24歲人群成為占比第二高的年齡段，比2005年提升了10.1個百分點；35-39歲人群占比達到了8.7%，比上一年提升了0.4個百分點，比2005年提升了3.8個百分點；40歲以上人群占比達到19.5%。

總體看，30-34歲和35-39歲這兩個年齡段的占比都創下了近年來的新高。若以30歲為界來看，30歲以及以上人群占比合計達到了48.2%，比上一年度提高了1.7個百分點，創下了新高。整體而言，結婚年齡越來越遲。

內地去年結婚人數首次低於800萬對 創36年來新低

專家：城鎮化程度對結婚有影響

人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整教授分析稱，城鎮化過程中，許多年輕人湧入大城市，住房、交通、消費等壓力很大，對戀愛結婚都會有實際的影響。同時，年輕人婚姻觀念和態度的轉變，是更為內在的原因。

相比結婚登記，離婚有民政部門登記離婚和法院判決、調解離婚兩種途徑。公報數據顯示，2021年內地依法辦理離婚手續283.9 萬對，比上年下降34.6%，其中：民政部門登記離婚 214.1萬對，法院判決、調解離婚69.8萬對。離婚率為 2.0‰，比上年下降1.1 個千分點。

離婚人數的大幅下降，主要的原因就是離婚冷靜期制度的實施。為貫徹2021年1月1日起施行的《中華人民共和國民法典》離婚冷靜期制度，民政部對婚姻登記程序進行調整，在離婚程序中增加離婚冷靜期。自離婚冷靜期屆滿後三十日內，雙方未共同到婚姻登記機關申請發給離婚證的，視為撤回離婚登記申請。

責任編輯：李冰琪

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