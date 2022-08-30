王思聰退出萬達集團董事 曾因質疑連花清瘟及防疫政策微博被封

據內地媒體報道，前中國首富王健林的獨生子王思聰已推出萬達集團董事，此前王思聰曾因阻擊連花清瘟和內地防疫政策，微博被封禁。

工商登記平台天眼查APP顯示，8月29日，大連萬達集團股份有限公司發生工商變更，王思聰退出董事行列。股東信息顯示，目前該公司由大連合興投資有限公司、王健林共同持股，王健林為公司董事長、法定代表人及實際控制人。

公開資料顯示，該公司成立於1988年，註冊資本10億元人民幣，登記狀態為存續，所屬行業為房地產行業，經營範圍包括商業地產投資及經營、酒店建設投資及經營、連鎖百貨投資及經營、電影院線等文化產業投資及經營等。

作為萬達的掌舵人，王健林面對業績承諾的壓力可想而知。去年11月底，王健林曾公開討論對接班人問題，並表示：「我跟思聰探討過幾次，他沒興趣接我的班，管十幾萬人他覺得太辛苦。」

王思聰已退出萬達集團董事職務的消息一出，便登上了微博熱搜第一。 不少網友紛紛表示，「我願意吃這份苦！ 」也有網友想問問王思聰，「巨額資產不要了？」

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此外，王思聰向來言行出位，今年4月曾在微博發文，要求中國證監會嚴查連花清瘟膠囊生產商以嶺藥業，更發文挑戰中國防疫政策，指每天早上的核酸檢測，檢測的不是陽性或陰性，而是「奴性和血性」。

結果，王思聰微博於今年4月被封殺，僅留下用戶編號，以往帖文全數清空。微博指出，王思聰「因違反相關法律法規，該用戶目標處於禁言狀態」。

天眼查APP信息顯示，目前王思聰關聯企業共37家，其中存續狀態的有26家，涉及投資管理、科技、娛樂、影視、食品等行業。同時，王思聰任9家公司法定代表人，在16家公司中擔任董事長、董事、監事等管理職位，並在24家公司中持有股份，擁有上百家公司的實際控制權。

責任編輯：李冰琪