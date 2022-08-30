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內地智庫罕見呼籲改變清零政策 惟報告隔日刪除

社會熱點 19:40 2022/08/30

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內地智庫「北京安邦諮詢公司」周一（28日）發表報告，當中罕見地公開反對「清零政策」，直指相關措施必須改變以防經濟停滯。該報告在微信與微博上發布後，翌日均被刪除。

安邦諮詢發佈題為《中國是時候調整病毒防控政策了》的報告，指出中國目前仍採取嚴格的「社會面清零」政策，該抗疫策略和舉措與世界上絕大多數國家和地區形成極大的反差。在新冠疫情的Omicron階段，中國的防控政策付出了很高的社會經濟成本。

報告稱，今年上半年，深圳、上海、北京等一線城市都不同程度地遭遇封城或局部封區，對經濟活動、城市運行和人員流動造成的「凍結」效果，要顯著高於2021年，甚至要高於2020年初疫情開始爆發時。而過去多年以強勁經濟成長見長的中國，在2022年上半年的經濟成長已經顯著放緩，甚至有經濟失速的風險，多家機構也下調對中國經濟的預測。

內地二季度GDP按年增0.4%遜預期 經濟持續恢復基礎不穩固

中國據報定調5.5%左右經濟增長非硬性目標 政治局會議已見端倪？

報告直言，中國經濟面臨失速風險，最大的影響因素是疫情衝擊。面對高傳染率、低重症率、極低病死率的Omicron病毒，中國為自己設定一個極高的抗疫標準。這樣的結果是，當外部世界處於烏克蘭戰爭的衝擊之中時，中國卻陷於另一場「戰爭」——一個嚴格封控政策之下的「抗疫之戰」。

報告最後指出，新冠疫情的致病危害已經大大降低，防止經濟失速風險應成為中國的頭號任務。中國需要根據疫情的最新變化，科學調整疫情防控政策，在常態化防控的時期逐步與世界接軌。

美聯社報導，在當前政治敏感的一年裡，即使是公眾對官方政策產生分歧，也幾乎很少聽聞，背後不排除與中共二十大召開在即有關。

責任編輯：易燕丹

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