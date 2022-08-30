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本月第2個美國州長訪台 亞利桑那州長將會蔡英文

社會熱點 20:02 2022/08/30

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美國亞利桑那州州長道格·杜席（Doug Ducey）今日（30日）至9月1日率團訪問台灣，訪台期間將晉見領導人蔡英文。他也是繼印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）後，8月第2位訪台的美國州長。此前就美國議員訪台，中國外交部發言人對此表示，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，違反美方作出的僅同台灣保持非官方關係的承諾，中方對此強烈不滿和堅決反對。

據台灣外交部門發布的新聞稿指出，訪團另將參加由經濟部及外貿協會共同主辦的「美國商機日」活動，及會晤半導體業者及設有半導體學院的大學代表，以深化雙方在高科技產業及相關領域產學的合作與交流。外交部對杜希州長率團來訪表達誠摯歡迎。

新聞稿指出，亞利桑那州與台灣經貿關係密切，台灣有超過百家企業在亞利桑納州進行投資，主要從事半導體、航太、電子零組件、電腦設備及相關服務業。

台外交部門表示，道格本次來訪，是繼印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）8月間訪問台灣之後，第2位美國州長訪台，相信此行能進一步提升台灣與亞利桑那州的各項合作機會，並深化台美互惠互利的夥伴關係。

國台辦批美國會議員訪台嚴重違反一中原則

再有美國議員訪台 中方聲言採取堅決反制措施回應（第二版）

責任編輯：袁瑋婧

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國防 地緣政治 外交 蔡英文 美國 台灣 中國外交部 中國

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