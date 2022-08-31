韓正：支持香港保持普通法制度 助力「一帶一路」建設

國務院副總理韓正表示，中央將全力支持香港積極參與和助力「一帶一路」建設；支持香港保持普通法制度，發展高增值航運服務業、完善金融服務與合作，為「一帶一路」提供法律、航運、金融、咨詢等專業服務，鞏固及提高香港在國際分工中的競爭力。

由香港特區政府主辦的第七屆「一帶一路」高峰論壇，今天上午在香港會展中心開幕。韓正視頻出席高峰論壇並作主旨演講。

韓正表示，香港是共建「一帶一路」的積極參與者、貢獻者，也是受益者，在助力「一帶一路」上發揮了重要作用，工作值得肯定。他引述國家主席習近平在七一上發表重要講話，提及香港由亂及治、由治及興，將長期堅持一國兩針方針，全力支持香港參與「一帶一路」建設。

他稱，香港具有背靠祖國，聯通世界的優勢，中央支持香港維持國際金融，航運及貿易中心地位，做強專業服務，打造「一帶一路」綜合服務平台，並支持香港保持普通法制度，發展高價值服務業，為一帶一路提供法律、金融等專業服務，鞏固在國際分工中的競爭力。

韓正提到，希望香港深化與內地合作，支持香港繼續深入對接，共建「一帶一路」倡議。他指，「一帶一路」倡議9年來的成功實踐，充分證明這是一條合作共贏、共同發展之路，中國將以高標準、可持續、惠民生為目標，鞏固互聯互通合作基礎，堅定不移推進一帶一路高質量發展。

商務部部長王文濤致辭表示，支持香港盡早加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。

責任編輯：尹航

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