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限電加疫情影響 內地8月官方製造業PMI錄49.4

經濟脈搏 09:33 2022/08/31

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內地經歷多地散發疫情及高溫限電影響，8月官方製造業PMI（採購經理人指數）錄49.4，略高於預期的49.2，較上月上升0.4個百分點，五個分類指數均低於臨界點。官方非製造業PMI錄52.6，為連續第二個月下降。數據顯示中國經濟恢復基礎尚不牢固，回升動力仍偏弱。

中國物流信息中心特約分析師張立群稱，長期蓄積的經濟下行壓力仍不可低估，企業生產經營面臨的困難仍不可低估。

中國物流信息中心的文韜指出，當前中小企業持續偏緊運行，困難較為突出 ，保市場主體、助力企業紓困工作仍需進一步加強。

官方製造業五個分類指數均低於臨界點

國家統計局公布，8月份，製造業PMI回升至49.4，在調查的21個行業中，有12個行業PMI較上月上升，多數行業景氣水平有所改善。

其中，生產指數為49.8，與上月持平；新訂單指數為49.2，高於上月0.7個百分點。兩個指數均繼續位於收縮區間，表明製造業產需恢復力度仍需加強。

原材料庫存指數為48，比上月上升0.1個百分點；從業人員指數為48.9，比上月上升0.3個百分點；供應商配送時間指數為49.5，比上月下降0.6個百分點，表明制造業原材料供應商交貨時間較上月放慢。

盛松成：消費恢復是今年穩增長較大挑戰

從企業規模看，大型企業PMI為50.5，比上月上升0.7個百分點，升至擴張區間。中型企業PMI為48.9，比上月上升0.4個百分點，景氣水平有所改善。小型企業PMI為47.6，比上月下降0.3個百分點，景氣水平繼續下降，小型企業生產經營壓力較大。

8月官方非製造業PMI按月下降1.2個百分點至52.6，是連續第二個月下滑。上月為53.8。

分行業看，建築業商務活動指數為56.5，低於上月2.7個百分點。服務業商務活動指數降至51.9，比上月回落0.9個百分點。

8月份，綜合PMI產出指數為51.7，低於上月0.8個百分點，表明中國企業生產經營活動總體延續恢復態勢，但擴張力度有所減弱。構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分別為49.8和52.6。

責任編輯：尹航

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