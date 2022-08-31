內地新增1675宗本土病例 深圳37宗

內地新增1675宗本土病例，西藏、四川最多；廣東46宗，其中37宗在深圳。各地大幅收緊防控措施，上海宣布嚴格限制聚集，非必要不舉辦大型活動；深圳近半數區域已實施足不出戶的臨時管控，關閉的地鐵站數量今繼續增加；山東濟南限制4天內未做檢測的居民進出所有公眾場所。

國家衛健委公布，過去一日新增確診病例349宗，包括四川164宗，西藏45宗，海南36宗，廣東25宗，天津19宗，黑龍江13宗，青海9宗，北京1宗，上海1宗等；無症狀感染1326宗，包括西藏674宗，四川107宗，青海84宗，遼寧71宗，黑龍江69宗，甘肅41宗，天津38宗，廣東21宗，上海1宗等。

在深圳，羅湖、福田、龍華、龍崗4區已實施臨時管控，南山、鹽田等其他區亦發布防控公告，對涉疫街道及風險區域實行管控，同樣要求居民足不出戶，直至7天內無檢出新病例。當地今上午10時起再多3個地鐵站關閉，分別是8號線的沙頭角站、海山站、鹽田港西站，全市停運車站增加至32個。

四川的病例仍集中在 成都，當地已 加強社會管控 ，市民凡進出屋苑、工廠、公眾場所等均須持48小時內核酸陰性證明，各類密閉娛樂場所和文體活動場所關閉。上海亦宣布 進一步嚴格聚集性活動管理，堅持「非必要不舉辦」，要求居民如到過 涉疫區域，抵滬後在12小時內向所在居村委和單位匯報。

山東濟南今起限制「超過4天未做核酸檢測人員」進入機關單位、學校、圖書館、餐廳、超市、酒店、交通站點等公眾場所，一經發現將 依法嚴肅追究責任。

責任編輯：陳建錫