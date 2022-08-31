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深圳增37宗病例 明起離深須持48小時內2次核酸陰性證明（更新版） 

社會熱點 20:32 2022/08/31

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內地周二（30日）新增1675宗本土病例，其中37宗在深圳。深圳管控升級，羅湖、福田、龍華、龍崗4區已實施臨時管控，南山、鹽田等其他區亦發布防控公告，對涉疫街道及風險區域實行管控，同樣要求居民足不出戶，直至7天內無檢出新病例。

（更新深圳疫情防控升級）

深圳今上午10時起再多3個地鐵站關閉，分別是8號線的沙頭角站、海山站、鹽田港西站，全市停運車站增加至32個。

深圳又升級離深管控。據深圳衛健委，根據當前新冠疫情防控工作需要，嚴格離深管理，市民群眾非必要不離深，確需離深的，自9月1日零時起，按防控有關規定，須持有48小時內2次核酸檢測陰性證明。

此外，深圳全市中小學暫緩返校，9月1日起開展在線教學，高三學生則封閉式管理。

上海：非必要不舉辦大型活動

國家衛健委公布，過去一日新增確診病例349宗，包括四川164宗，西藏45宗，海南36宗，廣東25宗，天津19宗，黑龍江13宗，青海9宗，北京1宗，上海1宗等；無症狀感染1326宗，包括西藏674宗，四川107宗，青海84宗，遼寧71宗，黑龍江69宗，甘肅41宗，天津38宗，廣東21宗，上海1宗等。

各地大幅收緊防控措施，上海宣布嚴格限制聚集，非必要不舉辦大型活動。

四川成都亦加強社會管控，市民凡進出屋苑、工廠、公眾場所等均須持48小時內核酸陰性證明，各類密閉娛樂場所和文體活動場所關閉。上海亦宣布進一步嚴格聚集性活動管理，堅持「非必要不舉辦」，要求居民如到過涉疫區域，抵滬後在12小時內向所在居村委和單位匯報。

山東濟南今起限制「超過4天未做核酸檢測人員」進入機關單位、學校、圖書館、餐廳、超市、酒店、交通站點等公眾場所，一經發現將依法嚴肅追究責任。

責任編輯：陳建錫、蒯宇澄

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