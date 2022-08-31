山東濟南禁止超過4天無檢測者進入一切公眾場所

山東濟南宣布限制超過4天未接受核酸檢測的居民進入所有公眾場所，各類場所的經營者要加強排查勸導，發現上述人士須立即上報，當局將依法予以處罰。

濟南常態化疫情防控和處置工作指揮部昨日（30日）發布通知指，為有效應對當前疫情防控嚴峻形勢，嚴防疫情輸入傳播風險，根據《傳染病防治法》《治安管理處罰法》等法律法規和有關規定，即日起對「超過4天未做核酸檢測人員」限制進入有關場所，超過5天的，能提供24小時內核酸採樣證明的除外。

限制場所包括機關單位、政務服務大廳、學校、圖書館、博物館、文化館、養老服務機構；餐飲單位、賓館、酒店、民宿、商場、超市、農貿市場、藥店、文化娛樂場所、旅遊景點；各類企業、建設工地、交通站點、交通場站出入口等場所；冷鏈食品、物流快遞等重點生產、加工、運輸等場所；其他向社會提供公共服務和經營性服務、人員出入較多的場所等。嚴禁乘坐地鐵、公交車、出租車、網約車等公共交通工具。

各公眾場所經營者或管理者務必按照要求，加強對「超過4天未做核酸檢測人員」排查勸導，一旦發現禁止進入，並迅即報告主管部門、社區和屬地疫情防控指揮部。當局將對執行掃碼查驗制度不嚴格不規範的場所經營管理單位，嚴肅追究責任。對不服從管理、擾亂疫情防控工作秩序的人士，依法依規予以處罰。

責任編輯：陳建錫