  • 31°C
香港時間 : 2022831日 (三) 12:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

山東濟南禁止超過4天無檢測者進入一切公眾場所

社會熱點 11:26 2022/08/31

分享：

分享：

山東濟南宣布限制超過4天未接受核酸檢測的居民進入所有公眾場所，各類場所的經營者要加強排查勸導，發現上述人士須立即上報，當局將依法予以處罰。

濟南常態化疫情防控和處置工作指揮部昨日（30日）發布通知指，為有效應對當前疫情防控嚴峻形勢，嚴防疫情輸入傳播風險，根據《傳染病防治法》《治安管理處罰法》等法律法規和有關規定，即日起對「超過4天未做核酸檢測人員」限制進入有關場所，超過5天的，能提供24小時內核酸採樣證明的除外。

限制場所包括機關單位、政務服務大廳、學校、圖書館、博物館、文化館、養老服務機構；餐飲單位、賓館、酒店、民宿、商場、超市、農貿市場、藥店、文化娛樂場所、旅遊景點；各類企業、建設工地、交通站點、交通場站出入口等場所；冷鏈食品、物流快遞等重點生產、加工、運輸等場所；其他向社會提供公共服務和經營性服務、人員出入較多的場所等。嚴禁乘坐地鐵、公交車、出租車、網約車等公共交通工具。

各公眾場所經營者或管理者務必按照要求，加強對「超過4天未做核酸檢測人員」排查勸導，一旦發現禁止進入，並迅即報告主管部門、社區和屬地疫情防控指揮部。當局將對執行掃碼查驗制度不嚴格不規範的場所經營管理單位，嚴肅追究責任。對不服從管理、擾亂疫情防控工作秩序的人士，依法依規予以處罰。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
疫情 傳染病 濟南

上一篇文章

內地網民規模為10.51億 手機上網比例達99.6%

下一篇文章

內地新增1675宗本土病例 深圳37宗

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

深圳增35宗本土病例 30地鐵站關閉 龍華區亦實施全域管控（更新版）
深圳增35宗本土病例 30地鐵站關閉 龍華區亦實施全域管控（更新版）
結婚當天新郎被封控 上海一新娘與「人形立牌」成婚
結婚當天新郎被封控 上海一新娘與「人形立牌」成婚
澳門開放內地遊客自費接種mRNA疫苗 每針約合850元
澳門開放內地遊客自費接種mRNA疫苗 每針約合850元
再有無人機進入金門禁區 台軍方首次實彈驅離
再有無人機進入金門禁區 台軍方首次實彈驅離
遼寧大連搭地鐵巴士要戴N95 男子戴醫用口罩被警帶下車
遼寧大連搭地鐵巴士要戴N95 男子戴醫用口罩被警帶下車
內地首條跨海高鐵全線鋪軌貫通 福州廈門將實現一小時生活圈
內地首條跨海高鐵全線鋪軌貫通 福州廈門將實現一小時生活圈
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款