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人幣中間價報6.8906強於預期 本月累計下調1469個基點

經濟脈搏 11:52 2022/08/31

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周三（31日）人民幣兌美元中間價報6.8906，較上日調低104點子，繼續刷新兩年新低，但仍明顯強於路透稍早的預測值。8月，中間價累計下調1469個基點。二十大前人民幣兌美元或止步於6.93一綫。

據路透社報道，人民幣中間價仍明顯強於預期，顯示監管層仍在控貶。一中資行交易員稱，「中間價訊號這麼明顯，人民幣短期看6.92-6.93差不多了」，「等美指調整，或者中國經濟數據轉好。」

加拿大豐業銀行最新觀點認為，近期人民幣中間價持續偏強，或表明中共二十大前監管層將努力保持人民幣匯率基本穩定，遏制人民幣貶值的單向投機。美元/CNH可能在6.9附近徘徊，本周剩餘時間存在一些上行風險。

昨日的政治局會議公布，中共二十大將於10月16日召開。

中共二十大會期敲定 擬10月16日在京召開

中金公司外匯團隊最新展望稱，人民幣匯率雖在短期出現較大波動，但中期來看，決定人民幣匯率的仍是跨境收支。跨境收支方面，中國整體保持資金凈流入，這會給人民幣匯率帶來企穩的力量。

中金報告稱，短期匯率因經濟預期的反覆和外部環境的變化出現階段性波動，但這也是匯率市場的常態。隨著中國穩經濟政策效果的逐步體現，相信人民幣匯率或將逆轉跌勢。

今日國家統計局公布，8月官方製造業PMI錄49.4，略高於預期的49.2，較上月上升0.4個百分點，五個分類指數均低於臨界點。官方非製造業PMI錄52.6，為連續第二個月下降。數據顯示中國經濟恢復基礎尚不牢固，回升動力仍偏弱。

限電加疫情影響 內地8月官方製造業PMI錄49.4

責任編輯：尹航

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