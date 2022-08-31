內地網民規模為10.51億 手機上網比例達99.6%

中國互聯網絡信息中心（CNNIC）今日在北京發布第50次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》，顯示截至2022年6月，內地網民規模為10.51億，互聯網普及率達74.4%；使用手機上網的網民比例達99.6%。

累計建成開通185.4萬個5G基站

《報告》顯示，在網絡基礎資源方面，截至2022年6月，中國域名總數為3380萬個，「.CN」域名數為1786萬個，IPv6地址數量為63079塊/32，較2021年12月增長0.04%。

在信息基礎設施建設方面，截至2022年6月，內地千兆光網具備覆蓋超過4億戶家庭的能力，已累計建成開通5G基站185.4萬個，實現「縣縣通5G、村村通寬帶」。三家基礎電信企業的固定互聯網寬帶接入用戶總數達5.63億戶，比上年末淨增2705萬戶；其中100Mbps及以上接入速率的固定互聯網寬帶接入用戶達5.27億戶，佔總用戶數的93.7%。三家基礎電信企業發展蜂窩物聯網終端用戶16.39億戶。

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人均每周上網時長為29.5個小時

《報告》顯示，在網民規模方面，內地網民規模持續穩定增長，較2021年12月新增網民1919萬，互聯網普及率較2021年12月提升1.4個百分點。農村地區互聯網基礎設施建設全面強化，中國現有行政村已實現「村村通寬帶」，推動農村地區互聯網普及率較2021年12月提升1.2個百分點，達58.8%。

在網絡接入環境方面，網民人均每周上網時長為29.5個小時，較2021年12月提升1.0個小時。網民使用手機上網的比例達99.6%；使用台式電腦、筆記本電腦、電視和平板電腦上網的比例分別為33.3%、32.6%、26.7%和27.6%。

短片使用者增長最為迅速

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《報告》顯示，截至2022年6月，內地的短片使用者規模增長最為明顯，達9.62億，較2021年12月增長2805萬，佔網民整體的91.5%。即時通信用戶規模達10.27億，較2021年12月增長2042萬，佔網民整體的97.7%。

另外，網絡新聞用戶規模達7.88億，較2021年12月增長1698萬，佔網民整體的75.0%。網絡直播用戶規模達7.16億，較2021年12月增長1290萬，佔網民整體的68.1%。在線醫療用戶規模達3.00億，較2021年12月增長196萬，佔網民整體的28.5%。

責任編輯：易燕丹

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