台當局：對進入海空域12浬的大陸軍機、軍艦 以強力自衛權反擊

台灣的國防部門今日（31日）表示，因應中國大陸持續的軍事活動，台軍將對進入台灣12浬海空域的大陸軍機、軍艦使用強力自衛權反擊，無人機驅離無效亦一律反擊。台方將整合資源兵力，做好在外島、離島的作戰準備。北京此前表明，中國軍隊在自己領土周邊進行軍事活動是正當之舉，符合國際慣例。

台國防部召開國際記者會指，大陸軍隊繼續在台灣附近展開密集性的巡航，把台海變成「內海」的意圖，是地區不穩定的主要因素。因應大陸持續強化的封鎖行動，對進入上述距離海空域的軍機、軍艦，台軍一律使用強用自衛權反擊；對侵犯外島的無人機，若驅離無效且造成威脅時，一律使用自衛權反擊。

當局承認此舉會加重軍方財政負擔，未來將積極與友好國家拓展防務合作，又透露向美國採購的標槍反坦克導彈已進入產製及交運階段。

台軍昨日（30日）在蔡英文命令下，首次用實彈驅離解放軍無人機。美國國防院發言人同日呼籲北京不要使局勢升級，重申 繼續支持台灣，同時維持與北京溝通管道的開通。 路透社指，在大陸和台灣之間的緊張局勢加劇之際，這是台方第一次鳴槍示警，又形容其召開國際記者會的舉動罕見。

12海里約相當於22公里，是聯合國《海洋法公約》規定的領海範圍。解放軍此前軍演時發放出照片，宣稱軍艦一度進入台12海里內，台方則稱是偽造照片。

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責任編輯：陳建錫