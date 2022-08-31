胡錫進：台軍如膽敢擊落無人機 大陸有理由實彈回應

台軍首次用實彈驅離大陸無人機，官媒《環球時報》前總編輯胡錫進指，嚴格說台軍已開了「第一槍」，如他們膽敢擊落無人機，大陸有理由以實彈回應。

胡錫進在微博發表文章指，台金門守軍昨日（30日）晚間稱，大陸無人機4次「襲擾金門大擔、二擔島及獅嶼地區」，發射信號彈警示無效後，開槍進行實彈射擊，「這是多年來台軍對大陸飛行物第一次進行實彈射擊，雖然看來沒有擊中無人機，但實彈射擊的性質惡劣，對台海局勢無疑造成負面加碼」。

現在嚴格說台軍已經開了「第一槍」，這很嚴重。如果接下來台軍膽敢擊落大陸無人機，那麼將更加惡劣、嚴重，構成極其危險且後果難料的先例。台軍那樣做，意味著大陸將有理由對台方的某個目標發射實彈，並且將其擊毀、擊落。

台當局之前耍政治手腕，搞各種虛張聲勢的「主權」表演是一回事，向大陸資產發射實彈，而且一旦造成擊落，將構成一道分水嶺—一個用實彈互射的新空間。他又引用外交部的說話，強調大陸和台灣之間不存在所謂「海峽中線」或「分界線」，從法理上說，大陸無人機可以飛到金門地區的任何地方。

他警告台方懸崖勒馬，讓這次事件成為一次「意外走火」，如果無視告誡，繼續對大陸無人機射擊，甚至擊落，那必須準備面對可能的失控後果。

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責任編輯：陳建錫