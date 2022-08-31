疫情疊加高油價 內地三大航上半年虧損近497億創新高

內地疫情多點散發加上燃油價格高企，中國南方航空、中國國際航空、中國東方航空今年上半年虧損總額達496.59億元（人民幣，下同）創新高，甚至高於三大航去年全年的虧損總額（409.59億元）。民航專家分析，儘管上半年民航業大受衝擊，但國際航班有序恢復、入境隔離時間縮短等多個積極因素顯示，民航業正處於復甦態勢。

根據報告，今年上半年，三大航營收共計841.24億元。南航、國航、東航營收分別為408.17億元、239.53億元、193.54億元，營收分別按年下降20.86%、36.4%、44.24%。

上半年三大航淨虧損翻番，其中國航淨虧損最高，達194.35億元，按年擴大近1.9倍。其次，東航虧損187.36億元，虧損年增幅最高，近2.6倍。南航淨虧損為114.88億元，按年擴大近1.5倍。

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受疫情反覆衝擊，民航運輸生產跌入谷底。據中國民航局數據，2022年上半年內地民航運輸總周轉量為2019年同期46.7%；旅客運輸量1.18億人次，為2019年同期36.7%。疊加油價大幅攀升和人民幣對美元匯率貶值等因素影響，航空公司的燃油成本和匯兌損失大幅增加，今年上半年行業整體虧損同比去年進一步擴大。

三大航燃油成本超300億元

另外，航油成本是航空公司最主要的成本支出之一。國際油價水平大幅波動將對航油價格水平和航司燃油附加費收入產生較大影響，進而影響公司經營業績。

上半年三大航燃油成本共計337.03億元，佔營業成本均超過1/4。其中，南航航油成本最高，達143.95億元，年增16.69%。國航燃油成本為103.48億元，年增4.37%。東航航油則因航班量減少，燃油成本年減8.32%。

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《澎湃新聞》引述民航專家林智傑表示，今年上半年是民航業受衝擊最大的半年，超過過去任何一年的全年虧損。但多個積極因素顯示，民航行業正處於復甦態勢，「至少今年下半年肯定比上半年要好。」

林智傑指出，國際航班正有序恢復，再加上入境隔離時間的縮短，航班的熔斷政策也在逐步優化，國際市場將對行業帶來更好的支撐。此外，油價已經有所回落，有助於減輕航司的成本負擔。

責任編輯：易燕丹

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