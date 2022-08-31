內地多省市中小學因疫延期開學 教育部：確保學校不發生規模性疫情

內地新冠肺炎疫情持續，多地進一步收緊防控措施。時值各級學校將迎來2022年秋季學期開學，天津、遼寧、四川等多個省市中小學相繼宣布延期返校開學，改為線上教學。另外，教育部要求做好秋季開學和防疫工作，確保學校不發生規模性疫情。

據人民日報公眾號「學習大國」消息，天津，遼寧瀋陽、大連，四川成都等地中小學宣佈，9月1日起實施線上教學，返校與恢復面授課堂延後數天，具體時間將根據當地疫情防控形勢再確定。

海南省三亞市除初三、高三年級9月5日起實施線上教學，幼稚園、中小學其他年級暫不開展線上教學。

另有多地安排學生分批錯峰返校。其中，瀋陽市大專院校與中等職業學校須在學生返校前10天，向疫情防控指揮部呈報防控方案，經審批和可自9月1日起，分批有序返校開學。

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甘肅省中小學開學時間將錯區域、錯層次、錯時、錯峰分級分類開學，按照高中、初中、小學、幼稚園的順序依次開學，原則上全省高三年級按原計劃開學、初三年級9月1日後安排開學、其他年級（幼稚園）9月5日後安排開學。

教育部：周密組織師生員工安全返校

教育部近日召開會議，就2022年秋季學期開學和疫情防控工作作出四項部署。一是堅定扛起疫情防控政治責任，貫徹黨中央疫情防控方針政策，抓緊抓實秋季學期開學和疫情防控工作，確保學校不發生規模性疫情，全力維護教育系統安全穩定。

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二是周密組織師生員工安全返校，準確把握秋季學期開學返校的關鍵環節，做實做細工作方案和應急預案，確保安全返校、平穩有序。

第三是統籌抓好疫情防控和教育教學工作，落實第六版學校疫情防控技術方案，既做到科學精準，又防止「層層加碼」，最大限度降低疫情影響。第四是積極融入屬地疫情聯防聯控機制，加強配合協作與資訊共用，保障校園疫情防控平急轉化高效暢通。

責任編輯：易燕丹

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